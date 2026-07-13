La RD con indicadores positivos en producción agropecuaria

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Santo Domingo, 13 jul.- República Dominicana alcanzó en 2025 niveles favorables de producción en la mayoría de sus principales cultivos agrícolas y actividades pecuarias debido al proceso de modernización y tecnificación del sector, sostuvo hoy el Ministerio de Agricultura.

Las estadísticas del Departamento de Economía Agropecuaria indican que varios rubros lograron sus mayores volúmenes de producción en los últimos 25 años.

Entre los principales resultados destaca la producción de arroz, con 14,78 millones de quintales en 2025, el maíz, con 2,09 millones, la habichuela roja (frijoles) con 600 mil, la habichuela negra, con medio millón y el guandul, que cerró el año con unos 654 mil quintales.

En el grupo de víveres, la yuca alcanzó 6,28 millones de quintales, la papa 2,87 millones, la batata más de 2,16 millones, el ñame superó los 1,2 millones y la yautía se aproximó a 1,67 millones de quintales.

La producción de plátanos y guineos mantuvo igualmente un comportamiento estable, con una importancia tanto para el consumo interno como para las exportaciones agrícolas.

El informe del Ministerio de Agricultura también resalta el crecimiento sostenido de las hortalizas, frutas y vegetales, estos últimos con una expansión que durante la última década permitió ampliar la presencia de productos dominicanos en mercados internacionales.

En el sector pecuario, la producción de carnes y huevos continuó su crecimiento mediante el fortalecimiento de las actividades avícola, porcina y ganadera.

El análisis de la evolución entre 2000 y 2025 muestra que los resultados del pasado año representan el punto más alto de la producción agropecuaria, con mejoras en los rendimientos y una mayor capacidad para abastecer el mercado interno y ampliar las exportaciones.

Según el Ministerio de Agricultura, estos avances refuerzan el papel del sector como uno de los pilares del desarrollo económico y social del país, al generar empleos, dinamizar las zonas rurales y contribuir a la estabilidad de la economía nacional.

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