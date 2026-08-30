La envidia actitud baja

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Los seres humanos están compuestos por un sinnúmeros de elementos materiales y espirituales, que se manifiestan en actitudes bajas o altas; agradables o desagradables; buenas o malas. Todo depende del conjunto de valores o de antivalores aprendidos por el individuo. La envidia es un antivalor y actitud baja, que es capaz de destruir al emisor de ella, como al receptor; es decir, que ella destruye sin piedad y sin miramientos a todas las personas en su ruta.

La envidia es ese sentir erróneo por lo que otro tiene o logra moral y material. Sentirse mal por el éxito de otro, es el más bajo sentimiento que ser humano puede experimentar, pero que es tan común y antigua como la prehistoria de la humanidad. De ahí que , el hombre ha convivido con uno de sus peores enemigos que ha destruido familias, reinos y sobre todo iglesias.

La mayoría de los conflictos sociales son productos de la amargura que produce la envidia en individuos de pensamientos débiles y mediocres. Pensar que debe merecer lo que otro tiene, y decidir que debe tenerlo de cualesquier maneras, es una actitud cobarde y ciega que entorpece el actuar del ser humano. Las virtudes en otros, como sus éxitos deben producir en toda persona alegría.

Aprender a vencer la envidia es deber de toda persona, si es capaz de gozarse con el que se goza, dará el honor a quien lo merece. Hay que aprender que esa virtud puede llevar a luchar por lo que se quiere y no contemplar lo del otro para sentirse mal. No querer lo ajeno es la mejor decisión de toda persona sabia; conformarse con todo lo que tiene, o buscar obtener con esfuerzos propios todo lo que desea tener, es de sabio.

El Dios que seguimos los cristianos, declara que la envidia es pecado. No importa el propósito con que se manifiesta la misma, pues nunca será un buen propósito.. Ella es una actitud baja del individuo, que cree que le conviene desear lo del otro, o de que sino lo puede conseguir, que tampoco sea del otro. Hay que saber que la vida presente siempre será el fruto de lo que hizo en el pasado, y no de la envidia.

El problema de la envidia es que actúa con hipocresía, pasándose como algo bueno y que beneficia al otro. Dígase que una iglesia tiene muchos miembros, pero hay otra que no, por eso la envidia ya que no logra crecer como ella, entonces, busca destruirla, porque no soporta ver el éxito de aquella, mas, si lo hace no logrará nada bueno, sino llevar la culpa ante Dios, su conciencia y de los demás, quienes dirán que por envidia lo hizo.

Algunos creyentes que tenían envidia del apóstol Pablo, no solo lo difamaron, sino que predicaban con el solo propósito de que se le echara la culpa y lo hicieran sufrir más. Pero, el apóstol, sufría la consecuencia, mas aún así, no dejó de ser ese apóstol comprometido con Dios y que contaba con el apoyo de Dios. Sin duda que muchos han pasado por circunstancias similares al apóstol, pero son diligentes en sus labores.

El envidioso llega al extremo de matar. Caín mató a su hermano Abel, por envidia; Jesucristo fue entregado por los principales sacerdotes, por envidia, a Poncio Pilato para que lo matara y; en la actualidad muchos son partícipes de divisiones religiosas, directa e indirectamente por envidia. No se ha logrado nada positivo ni se logrará, mientras no haya un arrepentimiento de esa perversa actitud.

De sabio es pensar que todo lo que piense tener, debe ser resultado de sus esfuerzos, para que sienta la satisfacción que da el éxito logrado. Admirar a todo aquellos que con grandes esfuerzos logran sus pequeños o grandes éxitos, engrandece a quien tal hace. José, el hijo de Jacob, no pudo ser detenido por la envidia de sus hermanos, en sus logros. El contaba con la presencia y ayuda de Dios; de ahí que en todo triunfo.

jpm-am