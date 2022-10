La dominicana Zoe Saldaña protagoniza nueva serie en Netflix

MIAMI.- Uno de los géneros más exitosos en Netflix es la comedia romántica y si a ello se le añade un poco de drama, la fórmula parece ser infalible y muestra de ello es la nueva producción del servicio de streaming Desde cero (From Scratch).

En ella se muestra una historia de amor interracial y multicultural protagonizada por Zoe Saldaña. Esta producción está siendo popular en el servicio desde que estrenó hace unos días.

La nueva miniserie es un drama romántico que se basa en uno de los libros más vendidos del New York Times. El mismo fue escrito por Tembi Locke y titulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home.

La historia sigue a Amy (Saldana), una estudiante estadounidense, quien antes de ingresar a la universidad decide viajar a Italia. Ella no sabía todo lo que el país europeo le tiene deparado.

Mientras camina con la dueña de un bar de nombre Sloane (Ruby Kammer), Amy se encuentra con Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef que Sloane conoce.

La serie es protagonizada por Eugenio Mastrandreia y por Zoe Saldaña, mejor conocida por sus papeles en blockbusters como Guardianes de la Galaxia y Ávatar. En una reciente entrevista con People, la actriz habló sobre el libro en el que se basa y la conversación que tuvo con Reese Witherspoon, quien es la productora y la invitó a ser parte del proyecto.

Elenco

El elenco lo completa Giacomo Gianiotti (Grey’s Anatomy), Danielle Deadwyler (The Harder They Fall), Keith David (Greenleaf), Terrell Carter (Empire), Jonathan Del Arco (The Closer), Peter Mendoza (Family Food) y Jonathan Dylan King (Taking the Fall).

La miniserie de ocho episodios Desde Cero está disponible a través de la plataforma de streaming Netflix.