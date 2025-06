La diplomacia de los misiles

En un mundo donde las guerras se gritan más que se pelean, y donde los misiles llevan más mensajes que destrucción, la diplomacia parece haber encontrado una extraña evolución: advertir antes de atacar.

Lo que antes era un acto secreto, ahora se anuncia, se publica y hasta se coordina. Bienvenidos a la Era de los «disparos con aviso».

El reciente intercambio entre Estados Unidos e Irán revela una nueva lógica en el tablero geopolítico. Washington avisa, Teherán responde, ambos bombardean… pero con precisión quirúrgica y evitando bajas humanas significativas. No es un error ni un gesto humanitario: es cálculo, mensaje, diplomacia con pólvora.

Este patrón recuerda a otros momentos históricos, como los bombardeos limitados de EE. UU. a Siria en 2017 y 2018, donde también se advirtió a Rusia y otros actores clave para evitar consecuencias mayores.

O la Guerra Fría, donde la amenaza era permanente pero el ataque directo se evitaba a toda costa. Hoy, esa lógica se reproduce, no desde el silencio, sino desde la teatralidad controlada.

Pregunta

La pregunta que subyace es inquietante: ¿se ha convertido la guerra en una forma de diplomacia? Los misiles ya no sólo destruyen, ahora comunican.

Cada ataque calibrado sirve como mensaje interno y externo: demuestra fuerza, envía señales, marca límites. No buscan una guerra total, sino mantener una tensión funcional, casi contractual.

Mientras tanto, los pueblos quedan atrapados en este fuego cruzado simbólico. Aunque las bombas no maten en grandes cantidades, el miedo sí.

La diplomacia de los misiles genera inestabilidad emocional, desplazamientos, incertidumbre económica y geopolítica. El precio de estos «disparos con aviso» lo pagan siempre los más vulnerables.

Tal vez hemos llegado al punto donde lo más peligroso no es el misil en sí, sino el silencio que lo precede. Porque cuando ya no se avise, cuando el cálculo falle o la señal no sea comprendida, pasaremos de la diplomacia con pólvora a la tragedia sin pausa.

Por ahora, seguimos en esta danza de acero y palabras. Donde cada explosión avisa, pero también advierte que el mundo está jugando demasiado cerca del borde.

