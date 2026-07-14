La cirugía plástica contribuye a recuperar salud y calidad vida

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La cirugía plástica va mucho más allá de los procedimientos estéticos y constituye una herramienta médica esencial para restaurar funciones corporales y mejorar la calidad de vida de pacientes afectados por enfermedades, quemaduras, traumatismos y malformaciones congénitas, aseguró la cirujana plástica, reconstructiva y estética Anny Frías.

La especialista explicó que la cirugía reconstructiva tiene como objetivo devolver la funcionalidad y el bienestar emocional a personas cuyas condiciones de salud han alterado su calidad de vida. Señaló que uno de los casos más frecuentes es el de mujeres sometidas a mastectomías por cáncer de mama, quienes pueden beneficiarse de procedimientos reconstructivos mediante expansores, implantes o tejidos del propio paciente.

Frías indicó que esta especialidad también permite recuperar la movilidad en pacientes con quemaduras severas y corregir malformaciones congénitas, como el labio y paladar hendido o alteraciones de las orejas, favoreciendo tanto la funcionalidad como la integración social.

Respecto a la cirugía estética, sostuvo que, aunque se trata de procedimientos electivos, pueden generar un impacto positivo en la autoestima cuando responden a una adecuada evaluación médica y a expectativas realistas. Entre las intervenciones más solicitadas mencionó la abdominoplastia y las cirugías mamarias, que con frecuencia se complementan con liposucción para mejorar la armonía corporal.

No obstante, aclaró que la liposucción no es un tratamiento para bajar de peso.

«La cirugía plástica no hace que una persona rebaje. Lo que hacemos es moldear el cuerpo y mejorar su armonía. El control del peso depende de hábitos saludables y una adecuada alimentación», enfatizó.

La especialista destacó que toda intervención requiere una evaluación preoperatoria exhaustiva, que incluye estudios de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma y valoraciones por cardiología, neumología y anestesiología, además de la autorización del médico tratante cuando el paciente presenta enfermedades como diabetes o anemia.

Frías también exhortó a quienes contemplan someterse a una cirugía estética a verificar que el procedimiento sea realizado por un cirujano plástico certificado y con credenciales comprobables.

«Antes de buscar un cambio estético, piense en su salud. Busque un cirujano plástico certificado, verifique su formación, su experiencia y confirme que esté avalado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre)», recomendó.

Asimismo, explicó que existen procedimientos de armonización facial, como la alectomía nasal, una técnica destinada a reducir el tamaño de las alas de la nariz para mejorar el equilibrio estético del rostro, sin corregir alteraciones funcionales de la respiración.

of-am