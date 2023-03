La batalla cultural en la República Dominicana

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

La República Dominicana atraviesa por momentos muy difíciles. Hoy día peligra la soberanía e identidad nacional. El Poder Ejecutivo ha hecho reiterados llamados en busca de la unidad nacional. Nuestro país ha sido, en todo el hemisferio, el que más ha luchado por su identidad.

El caso haitiano es de responsabilidad internacional, por lo que se hace inherente e inevitable buscar la internacionalización del conflicto. De manera personal, he pedido colaboración de académicos argentinos de diferentes universidades y escuelas para defender nuestra nación.

Así como académicos argentinos contribuirían a defender nuestro espacio vital, así, creemos, que el intelectual argentino, Agustín Laje, podría brindar sus conocimientos y su mano amiga en defensa de nuestro país. La batalla cultural dominicana es más que luchar contra el activismo LGBT o el aborto, es de supervivencia.

Basta aclarar, que nuestro país es de las naciones que más ha defendido a Argentina en su derecho soberano por las islas Malvinas; pero nuestra situación es más compleja y preocupante, ya que no es solo territorial, sino que, peligra la identidad y cultura dominicana. Cualquier idea contra la soberanía dominicana, desarrollada lejos de nuestras fronteras, merece también ser desarticulada por analistas de otras naciones.

Estamos ante un verdadero problema, digno de la internacionalización. Nuestra nación, como planteó el Prof. Juan Bosch en «… el Caribe, frontera imperial», se encuentra luchando contra intereses geopolíticos externos y, por lo tanto, se necesita apoyo externo para poder contrarrestarlos.

Prefiero pecar por exceso, que por defecto. Si existe riesgo a nuestra soberanía, debido a otro «país», desde ese momento hay un proceso de internacionalización del conflicto. Debemos apostar a estrategias colectivas en defensa de la nación. Se necesita visión amplia ante un problema complejo.

La nación haitiana destruyó —por los motivos que fuesen— su país y, estamos defendiendo el nuestro. Naciones de poder han apartado su mirada de la situación, u otras, han preferido la neutralidad o actuar como cómplices. Hay que «ponerles palos a las ruedas» de cualquier proyecto que busque la fusión.

Tenemos palpables ejemplos de experimentos geopolíticos; solo hay que ver el caso de Israel y Palestina, dos naciones que se han rechazado durante milenios. En nuestro caso, cualquier decisión de ese tipo, el peso a pagar será altísimo.

Debe quedar claro, que cualquier antisocial que intente atentar contra la identidad nacional, sería meterse en una «camisa de once varas» y deben saberlo. Ninguna nación o persona en esta tierra, puede arruinar el proyecto de nación de Duarte, ni favorecer la adopción, de un Estado moribundo, «a costilla» de los impuestos y esfuerzos del pueblo dominicano.

La invasión haitiana trae riesgos catastróficos al país. Con esta crisis haitiana, si no buscamos ayuda de forma inmediata y si no emprendemos una defensa activa de la nación, quizás, moriremos lentamente como nación y luego como Estado. No es justo, que la comunidad internacional vea agonizar y morir a la nación civilizadora del Nuevo Mundo.

Desgraciadamente, subsidiamos un estado que no hace esfuerzos en sobrevivir. Nos encontramos al lado del país más pobre de América; una especie de extensión de África en el continente. Nos ha tocado convivir al lado de la nación con la más alta tasa de epidemias, criminalidad e inestabilidad del continente.

Deben saberlo, estamos al lado de un estado en descomposición y, dos naciones donde peligra su identidad. Lo bueno de esta amenaza catastrófica, que todavía puede ser previsible y evitable.

Necesitamos apoyo y garantías internacionales. Al final, y si no logramos estrategias de defensa, harán colapsar nuestro sistema y nuestra democracia.

jpm-am

