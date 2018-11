Injusticias de las ARS con los afilados

Leyendo en el periódico digital Ecos del Sur, encontré la siguiente información:

“Minutos no usados en el teléfono se acumularán 12 meses.

SANTO DOMINGO: El proyecto de ley que dispone la regulación de los servicios telefónicos en República Dominicana y que se estudia en la Cámara de Diputados, obligará a las empresas prestadoras del servicio a traspasar al cliente los minutos no consumidos durante el mes de la facturación y deberán acumular esa cantidad de minutos en un tiempo de 12 meses”.

Esto me llamó bastante la atención, porque hace mucho que cuando voy a la farmacia a buscar los medicamentos, vengo oyendo dos cosas que hay que ponerle sumo interés:

1- En algunos casos le dicen al asegurado que no tiene fondos para llevarse los mismos.

2- En otros casos les dicen que lo que tiene no los cubre.

Todo esto ocurre después que el asegurado ha pasado gran tiempo esperando una respuesta a su necesidad.

A los diputados y senadores que están trabajando para obligar a las empresas telefónicas a traspasarle a los clientes los minutos no consumidos, los felicitamos por esta justa iniciativa, a la vez que los animamos a completar la jugada, aquí se le presenta una gran oportunidad para terminar de correr todas las bases de la siguiente manera:

Un asegurado que muchas veces no recibe los medicamentos por cualquiera de las causas mencionadas antes, al terminar el año no consumió los fondos que le corresponden, como en el caso de las telefónicas, lo justo sería que los no consumidos se le acumulen para el año siguiente, pues no es justicia que las ARS, que son las que se ganan grandes sumas millonarias se queden con con lo poco que le dan a los asegurados y podemos ir más lejos, esto se puede prestar para decir que no hay, o que su fondos no dan, con la intención de obtener mayor ganancia.

¡Terminemos las injusticias de esta sociedad! ¡Gánense el amor y el respeto del pueblo! dennos este gran regalo en navidad, trabajemos por el más necesitado, por el que menos tiene, así Dios y el pueblo se lo recompensarán.

