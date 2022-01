Idea de Milagros recuerda Trampa del 94 contra Peña

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

La exvicepresidente y actual responsable de velar por un desempeño ético del gobierno, la doctora Milagros Ortiz Bosch, no solo ha “cuqueado” el avispero político opositor del pais sugiriendo que en una próxima reforma constitucional se baje el porcentaje requerido para ganar las elecciones, sino que ha llevado a muchos a recordar el entramado antidemocrático que impidió el triunfo del doctor Peña Gómez y que este llegara al poder en el 1994, como marcaban todos los indicios del momento.

El primero en salirle al frente a la idea de la funcionaria y dirigente del gubernamental PRM fue el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la JCE e importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, quien en un “sondeo” que hiciera con nosotros el miércoles pasado en Tele-Impacto ,canales 22 y 52, definió como una imprudencia plantearse modificar la Constitucion “para adecuarla a los propósitos reeleccionistas del gobernante de turno, al buscar disminuir el concepto de mayoría electoral vigente del 50% más uno”.

Desde la óptica del PRM, se entendería la estrategia con miras al 2024, pero la sola intención levanta sus reservas e interrogantes de partidarios y de ciudadanos de los diversos sectores. Por ejemplo, la observación de si doña Milagros no debería hacer una pausa con las opiniones de interés político-partidario y centrar tiempo y esfuerzo en la vigilancia y el fortalecimiento ético-moral en el desempeño del gobierno que encabeza Luis Abinader.

Pero también, un temprano y marcado interés del PRM en impulsar una modificación constitucional para bajar el porcentaje requerido para irse en una primera vuelta en las urnas pondría en evidencia que, pese a la aprobación inicial del gobierno por el manejo de la pandemia y la economía, se tiene el temor de que los números para fines electorales no le den y se queden cortos en el camino. Máxime, si se sabe que no se repetirían las circunstancias por las que el PRM y su candidato lograron el apoyo de una mayoría para ganar las pasadas elecciones, en las que gente votó en contra de lo que había (?), y además de que con varios de los aliados en dicho proceso no se volvería a contar en el 2024.

Ante lo sugerido por la doctora Ortiz Bosch podría alegarse que fue un deseo del doctor Peña Gómez cuando pactó con el doctor Balaguer para salir de la crisis político-institucional del 94, donde se logro establecer la no reelección consecutiva y otras conquistas democráticas, y es verdad. Pero con la diferencia de que el hecho de tocar esa desafinada tecla histórica trae a muchos el mal recuerdo -tras una jugada sucia que le hiciera el poder de turno con los resultados reales en las urnas y que derivo en un tranque – de una segunda trama combinada de influyentes reformistas y peledeístas de la época para incluir en el documento final números o porcentajes diferentes a los que habían pactado los dos lideres protagónicos para salir de la crisis de entonces.

En efecto, Balaguer y Peña habían acordado 18 meses para celebrar nuevas elecciones y un 45% como mayoría para ganar, pero ¡oh sorpresa! a la hora cero leía en el documento: dos años, en vez de 18 meses y 50% mas uno, en vez de 45% (¿). Se le atribuye a una sugerencia del PLD, que le habían dado a presidir la Cámara de Diputados. Hatuey De Camps – me consta- se dio cuenta del “contrabando” y advirtió a Peña, pero aquel hombre noble le respondió: ”ya dejemos eso así, vamos a salir de esta crisis” …Es verdad histórica, la nobleza de ese gran líder, al que le cerraron el camino al poder, evito un lío mayor al pais. encar-medios” Hotmail.com.