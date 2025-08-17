Haití gana su primer título en Panamericanos Junior Asunción

Asunción, 17 ago.- Haití ganó su primer título en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con el triunfo de la taekwondoca Ava Soon Lee en la final de los 67 kilogramos.

La caribeña derrotó en la final a la mexicana Paloma García por 2-1 para estrenar el medallero de su país en la cita paraguaya, prevista hasta el 23 de agosto.

En esta división, las preseas de bronce correspondieron a la cubana Anaisel León y la argentina Brenda Ruiz.

León venció en la disputa del metal a la mexicana Julia Ramírez por 2-1 y Ruiz superó a la hondureña Zulema Escalante con marcador de 2-0.

