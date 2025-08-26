HAITI: Banda asesina a seis personas y secuestra contratista

PUERTO PRINCIPE.- El terror volvió a apoderarse del pueblo de Gros-Morne, en el departamento de Artibonito, Haití, cuando un grupo armado irrumpió violentamente dejando un saldo de al menos seis personas asesinadas y al contratista Widner Gédéon herido de bala y secuestrado por los atacantes.

Según confirmó el alcalde de la ciudad, Hubert Cénéac, el ataque comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde del pasado domingo por parte de miembros de la banda Ti Bwadòm con un tiroteo que sembró el pánico en las calles Palais, Centre, Salomon y Bogne, donde se produjeron los asesinatos.

Durante la intervención de los pandilleros, el contratista Gédéon fue baleado y secuestrado por los delincuentes. Los familiares del capturado han solicitado ayuda urgente, ya que su estado de salud es delicado.

De acuerdo al diario local Le Nouvelliste, «lamentablemente, este sangriento episodio no es un incidente aislado. Se trata del segundo ataque de gran magnitud en la localidad en menos de veinte días».

El 6 de agosto, la misma banda ya había atacado, matando a dos personas e hiriendo gravemente a otra con un disparo. Esta repetición de actos violentos en tan poco tiempo confirma una estrategia deliberada de intimidación y control territorial por la fuerza.

PIDEN PRESENCIA AGENTES

El alcalde de la ciudad insistió en la urgencia de una presencia permanente y estratégica de las fuerzas del orden, capaz de recuperar el control y restablecer la seguridad en la zona.

«Los refuerzos no pasan mucho tiempo en la ciudad, lo que no puede evitar nuevos ataques. Lo que queremos es aumentar el número de policías en el lugar y modificar su misión. No solo deben vigilar la comisaría, sino también lanzar ataques contra las bandas, gestionar la ciudad aumentando las patrullas y proporcionando a los agentes en el lugar un vehículo blindado», insistió.

Según él, sólo una ocupación de seguridad permanente, enérgica y ofensiva podrá desalojar a la banda y garantizar la seguridad de las propiedades y las personas.

