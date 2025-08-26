HAITÍ: Matan varios pandilleros aterrorizaban comuna Kenscoff
Puerto Príncipe, 26 ago – En una operación conjunta en las últimas horas, fuerzas del orden mataron a varios miembros de la pandilla Izo 2 que aterrorizaban la comuna de Kenscoff y controlaban una instalación donde estaban ubicados equipos valiosos para la navegación aérea.xxx
La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad celebran hoy una importante victoria sobre los pandilleros que aterrorizan la comuna de Kenscoff.
En un comunicado de la Ofnac, no solo advirtió acerca de las acciones de los bandidos, sino que se adelantó a condenar cualquier atentado contra esas instalaciones ubicadas en el sitio de las antenas de telecomunicaciones de la antigua Teleco en Kenscoff.(Con información de Prensa Latina)
