HAITÍ: Matan varios pandilleros aterrorizaban comuna Kenscoff

Puerto Príncipe, 26 ago – En una operación conjunta en las últimas horas, fuerzas del orden mataron a varios miembros de la pandilla Izo 2 que aterrorizaban la comuna de Kenscoff y controlaban una instalación donde estaban ubicados equipos valiosos para la navegación aérea.xxx La Policía Nacional de Haití (PNH) y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad celebran hoy una importante victoria sobre los pandilleros que aterrorizan la comuna de Kenscoff.

Agentes de la PNH y los militares extranjeros recuperaron el espacio que estaban en manos de los bandidos a quienes se les ocupó un arsenal de armas y municiones.

Esas fuerzas reportaron que desbloquearon varias carreteras que conducen a Teleco y Kenscoff restableciendo así el tráfico, precisó el diario digital Le Facteur Haiti.

Con anterioridad, la Dirección General de la Oficina Nacional de Aviación Civil (Ofnac) había alertado sobre posibles sabotajes de los pandilleros a una estación donde están ubicados equipos de comunicación del sector.

En un comunicado de la Ofnac, no solo advirtió acerca de las acciones de los bandidos, sino que se adelantó a condenar cualquier atentado contra esas instalaciones ubicadas en el sitio de las antenas de telecomunicaciones de la antigua Teleco en Kenscoff.(Con información de Prensa Latina) mem/joe PL-56