Gobierno y SID apuestan por alianza para generar empleos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo Sanz Lovatón, sostuvo un encuentro con ejecutivos del Grupo SID para articular acciones conjuntas que fortalezcan la industria local y generen más empleos de calidad, como parte de su agenda de acercamiento con los principales actores del sector productivo nacional.

Sanz Lovatón explicó que robustecer la industria local es una prioridad del Gobierno porque “esto a su vez significa más empleos de calidad, mayor soberanía económica y una inserción más estratégica en la economía global”, lo cual solo es posible con una colaboración público-privada más efectiva.

El titular del MICM valoró al Grupo SID como una “familia exitosa que encarna nuestra industria nacional, con una visión innovadora y de sostenibilidad que aporta a la economía dominicana”. Señaló que el país cuenta hoy con una plataforma productiva y logística más sólida, así como con mayor estabilidad institucional y confianza internacional, factores que generan un clima más favorable para los negocios y la inversión.

De su lado, la presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, destacó la importancia del diálogo permanente con las autoridades y valoró positivamente la apertura del MICM para escuchar las situaciones por las que atraviesa el sector industrial. “Estos espacios de trabajo conjunto son clave para seguir impulsando la producción y el empleo”, afirmó.

El Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de consumo masivo en la República Dominicana, con más de 2,000 productos, presencia en 21 países y miles de empleos directos e indirectos. Su modelo de expansión ha sido señalado como ejemplo de cómo la industria local puede competir en mercados internacionales.

En el encuentro participaron, además, el vicepresidente ejecutivo de Grupo SID, José Miguel Bonetti y otros ejecutivos de dicho grupo empresarial.

La visita se enmarca en el propósito del MICM de escuchar a todos los actores de la industria nacional, con miras a fortalecer, desde la institución, a los grupos y empresas que impulsan la producción y el empleo en el país.