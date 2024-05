GL sanciona y multa dominicanos por pelea entre Brewers y Rays

MIAMI.- La oficina del comisionado de Grandes Ligas (MLB) sancionó y multó a cuatro miembros de los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays por sus roles en la pelea que escenificaron durante el partido del martes en el at American Family Field, informó Michael Hill, Vicepresidente Senior de Operaciones en el Terreno de las ligas mayores.

El lanzador abridor Freddy Peralta, de Milwaukee, fue suspendido por cinco juegos y multado por golpear intencionalmente a su compatriota, el jardinero José Siri, de Tampa Bay. El relevista quisqueyano de Milwaukee, Abner Uribe, fue suspendido por seis juegos y multado por sus acciones, incluyendo lanzar golpes, contra Siri.

Siri recibió una suspensión de tres juegos y una multa por su rol en la pelea, mientras que el mánager de Milwaukee, Pat Murphy, automáticamente fue suspendido por dos encuentros y multado por las acciones de Peralta, además de conducta inapropiada con los árbitros.

A menos que se apelen, las suspensiones de Peralta, Uribe y Siri entrarán en vigencia el miércoles, cuando Rays y Brewers concluyen una serie interligas en Milwaukee. Si algún jugador decide apelar, la sanción que se le haya impuesto se mantendrá en suspenso hasta que se complete el proceso.

En el caso del dirigente Murphy, su sanción entró en vigencia el miércoles. El mánager asociado Rickie Weeks dirigirá a los Brewers en ausencia de Murphy.

Peralta y Murphy fueron expulsados después de que el lanzador golpeó a Siri con un lanzamiento en la sexta entrada. Siri bateó un cuadrangular en la tercera entrada, que fue la única carrera que permitió Peralta en 5.1 entradas para acreditarse su tercer triunfo de la temporada.

«Hay tres opciones: no puedes hacer nada, puedes advertir y puedes expulsar«, dijo el árbitro del plato, Chris Guccione a un periodista del grupo después del partido. “Esas son nuestras tres opciones. En esta situación en la que nos reunimos como equipo y determinamos que fue intencional, nuestra única opción es expulsar en esta situación”.

En la octava entrada, Uribe dominó a Siri con rodado a primera base y ambos intercambiaron palabras cerca de la almohadilla antes de que el lanzador lanzara el primer golpe, iniciando una pelea que provocó que todos los jugadores salieran al campo.

De acuerdo con José Siri, quien habló con la prensa posterior al juego, el instigador de todo el pleito fue Uribe. “Yo llegué a primera y él me chocó con los hombros. Yo me devolví y le pregunté por qué hacía eso y él me dijo ‘porque le daba la gana, porque él quería’”, dijo “El Rayo”, antes de empezar a explicar toda la secuencia de los puñetazos que fueron lanzados a partir de ese momento.

Mientras que Uribe indicó que la situación se produjo en el calor del juego y no debió ocurrir. “Lo que pasó en esa jugada es algo que no tiene que ver con el partido, es algo que no puede suceder casualmente, pero hubieron palabras y cosas que se dijeron que no se tenían que decir y la calentura del juego hizo que sucediera eso, cosa que no puede pasar”, apuntó el dominicano.

