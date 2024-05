Fuerte asegura triunfo Abinader y advierte a PLD y FP que «no se vistan, que no van»

Neftalí Fuerte y Luis Abinader

NUEVA YORK.- Los resultados del ensayo electoral del domingo pasado son “vientos que no tumban cocos” y en las elecciones de mayo se convertirán en una pesadilla para la oposición, afirmó aquí Neftalí Fuerte, asesor del Poder Ejecutivo para Asuntos de las Comunidades Dominicanas del Exterior.

Fuerte se mostró muy optimista con el triunfo en primera vuelta del presidente Luis Abinader. «Y aquí, en el exterior, nuestro presidente se alzará con más del 79% de los votos», advirtió.

«A la oposición que no se vista, que no va. El pueblo dominicano sabe muy bien que lo bueno no se cambia, y en esta ocasión contamos con el presidente mejor valorado de la región, por su transparencia, dignidad y honestidad», expresó.

ABINADER REPRESENTA EL CAMBIO

Dijo que Abinader representa el cambio y el progreso para los dominicanos. “Ningún presidente se ha ganado la confianza y el apoyo solidario de la comunidad dominicana, como Luis Abinader”, exclamó.

Indicó que Abinader es el presidente de los dominicanos en el exterior. «A través de los consulados, el ‘gobierno del cambio’ ofrece una serie de nuevos servicios que benefician y facilitan la vida de los dominicanos en exterior. Por eso nuestro presidente está muy bien posicionado en nuestras comunidades allende los mares».

«El presidente Abinader se ha ganado el voto y el corazón de los dominicanos en el exterior», afirmó Fuerte en rueda de prensa en un restaurant de El Bronx.

En ese sentido, instó a los dominicanos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos y Canadá, a que «salgan a votar el 19 de mayo y apoyen la brillante gestión de nuestro mandatario, el mejor que hemos tenido en toda la historia».

DIPUTADOS EXTERIOR

Recordó que junto a Abinader serán elegidos siete diputados de ultramar, por lo que llamó también a votar por los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que los tres que actualmente tenemos: Norberto Rodríguez, Servia Iris Famila y Kenia Bidó, han legislado en nuestro beneficio y a la altura que se esperaba.

«En esta oportunidad nos toca votar por dos de ellos (Norberto Rodríguez y Kenia Bidó) y por Cirilo Moronta, y lo haremos con gusto, porque son tres pilares de esta comunidad, sin colas que les pisen», expresó.

KENIA BIDO

Dijo que «Kenia Bidó garantiza el triunfo imbatible del PRM en Nueva York y la reelección del presidente Luis Abinader».

«Kenia ha sido una diputada responsable y comprometida con su extraordinaria labor legislativa», afirmó.

Agregó que «en Kenia tenemos a una candidata cinco estrella, porque se ha ganado la confianza y popularidad de los dominicanos del exterior».

«Necesitamos a una candidata como Kenia: capacitada y trabajadora, que defienda con gallardía y transparencia la prosperidad y el futuro de los dominicanos de la diáspora», subrayó.

Reiteró que «Kenia quiere que la apoye con tu voto, porque no te defraudará, ya que ella trabaja por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad dominicana del exterior».

Fuerte también destacó el «valioso» trabajo del sector externo en esta campaña. «Su trabajo ha sido muy importante en la valoración de la que hoy goza nuestro presidente».

En la rueda de prensa participaron, además, la vicecónsul Isaura Nivar; el exvicepresidente del PRM en Nueva York y expresidente del Frente Agropecuario, Alberto Felix, y el asesor en comunicación Roberto Mota.

jt/am