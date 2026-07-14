Francia aprueba a Ucrania la producción de armas y cazas

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KIEV 14 Jul.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este martes los acuerdos de defensa que ha concretado con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, entre los que hay concesiones para producir armamento francés y la entrega de nuevos sistemas de defensa antiaérea y cazas, además de la participación de París en el proyecto de escudos antimisiles balísticos patrocinado por Kiev, FREIJA.

Zelenski ha señalado que estos acuerdos reflejan el liderazgo de Francia en la defensa de Ucrania, que repercute «en interés de toda Europa» en un momento en el que Kiev viene advirtiendo de la importante escasez armamentística que padece para hacer frente a las nuevas y mortíferas oleadas de ataques de las fuerzas rusas.

Así, ha anunciado que Ucrania recibirá de Francia licencias para producir misiles SCALP, bombas AASM y Aster 30, que Francia fabrica junto a Italia, dos baterías SAMP/T, y será «el primer país» en recibir los nuevos sistemas de defensa aérea y antimisiles SAMP/T NG, de consorcio franco-italiano, también.

«Francia e Italia acelerarán las entregas de misiles Aster 30 antes de octubre de este año», ha comunicado en redes sociales Zelenski, de visita estos días en París, donde ha asistido al desfile multitudinario por el Día de la Bastilla, en el que ha participado una delegación del Ejército ucraniano.

Asimismo, Zelenski ha informado de que Ucrania recibirá los primeros 16 cazas Rafale como parte de un acuerdo que incluye la formación de pilotos y del personal encargado del mantenimiento de estas aeronaves, que comenzará ya este año, tras lo cual llegarán los primeros cuatros aviones de combate.

of-am