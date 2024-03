Festival de Deportes Acuáticos en playa Cabarete de Puerto Plata

Brian Talma, Larry Ruhstorfer, Marcus Bohm, Maxime Lhuillier y Francis González Martúnez.

CABARETE, Puerto Plata.- El Master of the Ocean 2024, que tuvo lugar en la impresionante Playa Encuentro en la costa norte de República Dominicana, fue celebrado con 40 competidores nacionales e internacionales, quienes mostraron sus habilidades y pasión por los deportes acuáticos.

Las condiciones del primer día presentaron un oleaje moderado de 2 a 4 pies, brindando el escenario perfecto para la competición de cinco deportes acuáticos: Surf, Windsurf, Kitesurf, SUP y Wing-foil.

La Series de Expression Session Kite destacaron con actuaciones excepcionales de Maxime Lhuillier de Francia y Andry Ramírez de República Dominicana. Brian Talma de Barbados se destacó en la Serie Overall de Kite, liderando el camino hacia la victoria.

El ambiente festivo se mezcló con el clima tropical, creando una atmósfera vibrante que envolvió a participantes y espectadores por igual.

El segundo día, bajo un sol tropical y condiciones cristalinas, presenció la Serie de Expression Wing Foil liderada por Paula Novotna de la República Checa. El Equipo Dream se destacó en la Serie de Wing Foil de equipos, mientras que las categorías de Surf Overall y Kite Overall fueron lideradas por Francis González Martinez de República Dominicana y Maxime Lhuillier de Francia, respectivamente.

La tarde trajo consigo acción intensa con viento ligero, desafiando aún más las habilidades de los competidores.

El tercer día del Master of the Ocean, comenzó con una mañana de olas pequeñas pero divertidas, brindando el telón de fondo perfecto para la Serie de Expression Surf. Jeffrey Castillo y Andrés Flores (ambos surfistas conocidos de República Dominicana) dejaron su huella en esta competición. Aline Adisaka de Brasil lideró la Serie de Expression SUP, mostrando una habilidad impresionante en su tabla.

La combinación de deportes acuáticos y eventos comunitarios resaltó la conexión entre los atletas y la comunidad local. Paralelamente a la competencia se llevó a cabo el ̈Dia de la Comunidad ̈, liderado por Happy Dolphins DR, con charlas sobre el medio ambiente, conservación marina y reciclaje.

Una demostración de salvamento en aguas abiertas, liderada por salvavidas certificados de Happy Dolphins DR y miembros de la fundación Inspire DR.

También hubo actividades con instrumentos reciclados y un carnaval en la playa con más de 100 niños de fundaciones locales. Brian Talma, competidor y personalidad de Barbados, dio sus premios en arte simbólico hechos por él al final del carnaval como parte del Beach Culture World Tour.

La jornada concluyó con un cocktail especial en The Beach Club de Sea Horse Ranch, organizado por la embajada de Alemania, que añadió un toque diplomático y cultural al evento. Esa noche, los beats de Jesse Funk, reconocido DJ de Alemania, mantuvieron animados toda la velada.

El cuarto día, bajo un cielo azul y olas de 3 a 5 pies, vimos a Victoria Bramtot destacarse como la competidora más joven y prometedora del evento. Aline Adisaka se destacó en la Serie Expression SUP, consolidando su posición en la competición. El Surf Overall fue liderado por Nicolás de la Cruz, mientras que el Dream Team dominó las finales por Equipos de SUP y Surf, mostrando una actuación colectiva impresionante.

El quinto y último día, con cielos nublados y condiciones pequeñas, se anunciaron a los ganadores y entregaron los trofeos a los atletas destacados en la tarima de la competencia en playa Encuentro. Concluyó con una cena buffet con un baile folclórico de merengue en el local Ojo Club en playa de Cabarete, con $12,000 dólares en premios entregados a los ganadores. L

os ritmos progresivos de los DJs Jesse Funk (Alemania) y Ollie Mundy (Inglaterra) continuaron durante la noche con la fiesta “Independance” de Corona y Master of the Ocean. La señora Maike Friedrichsen, Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Alemania, estuvo presente en las dos funciones.

Ganadores del Master of the Ocean 2024:

Mejor Mujer Surf: Kiki Torrealba (Venezuela)

Mejor Mujer Kite: Victoria Bramtot (RD-Francia)

Mejor Mujer SUP: Aline Adisaka (Brasil)

Mejor Mujer Wing Foil: Paula Novotna (Rep Checa)

Mejor Equipo RD: We Love Kiteboarding (RD)

Mejor Futuro Master: Victoria Bramtot (RD-Francia)

Atleta dominicano destacado: Nicolás de la Cruz (RD) ganador de un ticket aéreo de Copa Airlines, por su valioso desempeño

Sesión de Expression Surf: Nicolás de la Cruz (RD)

Sesión de Expression SUP: Aline Adisaka (Brasil)

Sesión de Expression Kite: Brian Talma (Barbados)

Sesión de Expression Wing Foil: Paula Novotna (Rep Checa)

Equipo Overall: 1. Equipo Dream, 2. We Love Kiteboarding, 3. Edelweiss.

Individual Overall: 1. Maxime Lhuillier (Francia), 2. Brian Talma (Barbados), 3. Francis González Martínez (RD)

