Fenatrano suspende «paro a la derecha» Gran Santo Domingo

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SANTO DOMINGO.– La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano) dejó sin efecto el llamado a «paro a la derecha» que había convocado para este lunes en el Gran Santo Domingo, tras alcanzar acuerdos preliminares con las rutas involucradas en el conflicto.

El presidente de Fenatrano, Juan Hubieres, informó que este lunes, a las 10:00 de la mañana, representantes de las distintas rutas, incluidas las de Bayaguana y Guerra, sostendrán una reunión en la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para continuar el diálogo en busca de una solución definitiva.

Hubieres expresó su confianza en que el encuentro se desarrolle en un ambiente de entendimiento y permita alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio público.

ACUERDAN MANTENER OPERACIONES

El dirigente explicó que, durante una reunión celebrada este domingo con las rutas en conflicto, las partes acordaron mantener sus operaciones con normalidad y respetar las normas establecidas por los sindicatos, mientras continúan las conversaciones con las autoridades.

Asimismo, reiteró la solicitud al Gobierno para que elimine los llamados «linderos» entre rutas, al considerar que estos han sido el origen de conflictos en distintos corredores del transporte, como el caso de San Isidro.

«Vamos a trabajar en armonía, como se acordó en la reunión de hoy, mientras avanzan las conversaciones para resolver esta situación», afirmó Hubieres.

Como parte de los acuerdos alcanzados, Fenatrano anunció la creación de una comisión permanente que tendrá la responsabilidad de canalizar y resolver, mediante el diálogo, cualquier diferencia que surja entre las rutas afiliadas y otros actores del sector transporte.

of-am