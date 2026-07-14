Fallece a los 74 años mientras dormía el artista Raúl Grisanty

Grisanty falleció este 14 de julio del 2026 mientras dormía, según sus familiares.

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SANTO DOMINGO.- Falleció la mañana de este martes a los 74 años el cantante, presentador y productor de televisión Raúl Grisanty.

De acuerdo con sus familiares, el artista murió de un infarto mientras dormía en su residencia del ensanche Piantini, en el Distrito Nacional.

El comunicador Raulito, informó que los restos de su padre serán velados en una ceremonia privada y la intimidad familiar.

Grisanty había enfrentado problemas de salud durante el último año, tras sufrir un accidente cerebrovascular, por el que recibió tratamiento y permanecía en proceso de recuperación.

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Manzanillo, Grisanty desarrolló una amplia trayectoria en la música y la televisión dominicana, destacándose como cantante, animador y productor.

Durante varias décadas participó en importantes proyectos televisivos y se mantuvo vinculado al entretenimiento nacional.

Fue padre de Giannina, Shatelle y Raulito Grisanty. Su hija Ginny Grisanty falleció años atrás. Raulito y Giannina siguieron sus pasos en el mundo del espectáculo, desarrollando carreras tanto en la música como en la televisión.

an/am