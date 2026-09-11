EU: Adriano Espaillat denuncia condiciones peligrosas en prisión

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NUEVA JERSEY.- El presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, regresó este miércoles al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, junto a los congresistas Analilia Mejia y Rob Menéndez, donde comprobaron que los inmigrantes continúan siendo «peligrosamente desatendidos».

Los legisladores demócratas visitaron la prisión, operada por GEO Group, tras insistentes denuncias sobre las malas condiciones que imperan en el centro. Entre ellas, comida en mal estado, aire acondicionado inadecuado o que directamente no funciona y preocupaciones sobre el acceso a atención médica «oportuna y adecuada».

«ICE y GEO Group tienen una responsabilidad con las personas que mantienen bajo custodia federal. Lo que escuchamos y observamos hoy deja en claro que quienes se encuentran en Delaney Hall continúan siendo peligrosamente desatendidos», indicaron en una nota de prensa.

Los congresistas se reunieron con detenidos que detallaron la demora o negación de atención médica «cuando están enfermas o con dolor, la entrega de alimentos en mal estado e inseguros, y un aire acondicionado inadecuado que los obliga a soportar condiciones peligrosas».

«Esto es un fracaso de atención y supervisión financiada con fondos federales», afirmaron.

PROTESTAS Y RECLAMOS

Espaillat y otros congresistas ya habían visitado Delaney Hall en mayo. Es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este, con capacidad para 1.196 personas, y fue escenario de enfrentamientos entre activistas y agentes de ICE mientras los detenidos mantenían una huelga de hambre.

La protesta comenzó a mediados de mayo y finalizó el 22 de junio.

Los internos reclamaban mejoras en la alimentación y la atención médica, el fin de los malos tratos, acceso a agua potable y la liberación de enfermos y menores de edad.

La huelga no terminó por mejoras, sino por medidas disciplinarias e intimidación de los guardias, según denunciaron entonces activistas.

ACCIONES DEL CONGRESO

«Seguiremos exigiendo respuestas claras sobre lo que está sucediendo dentro de estas instalaciones, incluyendo las muertes de personas detenidas en Delaney, qué está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional para abordar estas condiciones y por qué las personas bajo custodia federal se han visto obligadas a soportarlas en primer lugar», señalaron.

Los legisladores aseguraron que continuarán revisando la información recabada y que volverán a inspeccionar el lugar de ser necesario, lo que incluye solicitar respuestas a los funcionarios federales y a los operadores sobre las condiciones reportadas.

Delaney Hall reabrió este año como centro de detención de inmigrantes y ha sido objeto de denuncias por supuestas condiciones insalubres, acusaciones que hasta ahora las autoridades han rechazado.