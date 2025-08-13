Entregan primeras ambulancias ensambladas por militares RD
SANTO DOMINGO.- EMinisterio de Defensa entregó la primera partida de ambulancias producidas en la planta de ensamblaje de vehículos de la Industria Militar Dominicana.
Los vehículos fueron recibidos por el director del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez.
Al menos 20 de las ambulancias serán integradas al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, dos al Ejército, dos a la Fuerza Aérea, una a la Armada de República Dominicana y otra al Hospital Docente Central de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que «este logro es fruto del esfuerzo conjunto de técnicos, ingenieros y obreros militares, demostrando que en el país existe el talento y la capacidad para producir con altos estándares de calidad».
«La entrega de estas unidades responde a la visión de Estado del presidente Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que apuesta por la innovación, la eficiencia y el servicio a la nación», agregó.
De su lado, Rijo Gómez expresó que «esta entrega es fruto de una alianza estratégica que fortalece la capacidad de respuesta del país, reduce costos y agiliza los tiempos de adquisición, garantizando que más ciudadanos reciban atención oportuna y de calidad ante cualquier emergencia”.
“Este momento no es solo la entrega de ambulancias; es un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos voluntades, invertimos en nuestras capacidades y creemos en el talento dominicano”, afirmó.
jt-am
Pero no critiquen tanto si hacen es malo y si no hacen también
Viva República Dominicana
Esa estabilidad y paz social es para estar más que orgullosos. QUE NO VENGAN ESTOS LOQUITOS borrachos de odio de las redes a dañar ese ambiente de convivencia pacífica y ejemplar que disfrutamos en Quisqueya
Excelente eso es progreso debemos todos luchar por tener un pais mejor y seguro, acabar con la corrupción que es la enfermedad mas grande que padece nuestro país,la impunidad la mala educación el desorden la falta de disciplina en la población completa incluyendo funcionarios y militares la falta de respeto entre nosotros esa discusiónes en grupo como cuervos cuando los militares están tratando de hacer su trabajo,asi parecemos haitianos, duele?
Esas ambulancias 🚑 tienen las ruedas cuadrá!.
Excelente,
Hecho en República Dominicana
Y
Dolor al alma de quienes están acostumbrados a comprar lo que dice «hecho en China» o en otro país.
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… Y You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good eaning opportunity.tab for more detail thank you……..
For details check ——-⫸www.join..money63.com
En la imagen aparecen cuatro altos mandos militares posando con solemnidad frente a las ambulancias ensambladas. Sin embargo, resulta curioso que ninguno de ellos parece haber colocado un solo tornillo en el proceso. Los verdaderos responsables del trabajo los técnicos y soldados que hicieron posible el ensamblaje no aparecen ni siquiera al fondo.
Ya apareció un genio con teorías que cambiarán el rumbo de la humanidad, para bien?
Zafa !!! Por que no callas???
Y QUE PASO CON LA POLICIA
Ya veremos si son resistentes, cómodas y económicas.
Fernando,
Cuando sea usted o un paciente que piense como usted el que sea trasladado en una de esas ambulancias que demuestre su falta de resistencia, cuando la comodidad sea causante de agravar su emergencia médica y cuando el costo económico de transportarlo a una sala de emergencia tenga que ser cubierto por su bolsillo si sobrevive o por sus familiares obligatoriamente, entonces ya veremos a lo que usted se refiere en su comentario.
Criticón, hasta en lo que nos conviene a todos.