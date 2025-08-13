Entregan primeras ambulancias ensambladas por militares RD

SANTO DOMINGO.- EMinisterio de Defensa entregó la primera partida de ambulancias producidas en la planta de ensamblaje de vehículos de la Industria Militar Dominicana.

Los vehículos fueron recibidos por el director del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, así como el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez.

Al menos 20 de las ambulancias serán integradas al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, dos al Ejército, dos a la Fuerza Aérea, una a la Armada de República Dominicana y otra al Hospital Docente Central de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, destacó que «este logro es fruto del esfuerzo conjunto de técnicos, ingenieros y obreros militares, demostrando que en el país existe el talento y la capacidad para producir con altos estándares de calidad».

«La entrega de estas unidades responde a la visión de Estado del presidente Luis Abinader, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que apuesta por la innovación, la eficiencia y el servicio a la nación», agregó.

De su lado, Rijo Gómez expresó que «esta entrega es fruto de una alianza estratégica que fortalece la capacidad de respuesta del país, reduce costos y agiliza los tiempos de adquisición, garantizando que más ciudadanos reciban atención oportuna y de calidad ante cualquier emergencia”.

“Este momento no es solo la entrega de ambulancias; es un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos voluntades, invertimos en nuestras capacidades y creemos en el talento dominicano”, afirmó.

