Entérate NY (OPINION)

►Lo que comienza bien, termina bien: En otras palabras, un buen inicio suele ser un buen final. La inauguración de los juegos «Juan Pablo Duarte 2025» el pasado fin de semana en NYC fue todo un éxito en el Centro Apex de Lehman College, en El Bronx, y serán del 15 al 31 de este mes en varias instalaciones deportivas de NYC. La asistencia fue cerca de dos mil, entre los 2,300 atletas que se disputarán en las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose, Arco y Flecha, entre otros. Provienen de NY, Nueva Jersey, Filadelfia, Pensylvania, Providencia, Conecticut, Lawrence, Boston y Rhode Island. Encabezaron la inauguración, el ministro de Deportes (Miderec), Kelvin Cruz; el alcalde NYC, Eric Adam; el cónsul RD-NY, Jesús -Chú- Vásquez; el director general de los juegos, Roberto Rojas; Evaristo Madrigal, de la Unión Deportiva NY; Garibaldy Bautista, del Comité Olímpico Dominicano, y Luisín Mejía, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano -COLIMDO- (2006-2021). La atleta Ámbar Fulgencio, juramentó a los deportistas. Los juegos están dedicados a Luisín y Nurys de Óleo.

►Lo planteado: El alcalde Adam al hablar en el acto valoró la comunidad dominicana, especialmente a los miles de deportistas. El ministro Cruz agradeció el esfuerzo de los dirigentes deportivos, y agregó, «este logro es de toda una comunidad». Rojas, empresario y deportista tanto en NY como en RD, y director general de los juegos, destacó la unidad que vive el deporte en NY. «Estos juegos ponen más en alto la bandera tricolor en playas extranjeras, además, quedarán marcados en la historia del deporte dominicano en el exterior”, afirmó. Varios de los presentes en el acto precisaron que por él se logró por primera vez unificar todos los dirigentes de las diferentes disciplinas en estos juegos «Juan Pablo Duarte», fruto de la conexión que Rojas tiene con los dirigentes en general de la diáspora. Evaristo Madrigal, de la Unión Deportiva de NY, agradeció el apoyo e interés del Gobierno por los juegos. Garibaldy Bautista, de COLIMDO, aseguró que el futuro del deporte dominicano está asegurado, al observar la gran cantidad de jóvenes envueltos en esta actividad. Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports y ex del COLIMDO, hizo una retrospectiva de los años en que se fundó la Asociación de Sóftbol en NY y destacó el potencial de la comunidad dominicana para lograr conquistas importantes en favor de los jóvenes dominicanos residentes en esta y otras urbes estadounidenses. Su discurso liberó la adrenalina entre los presentes y los aplausos fueron prolongados hacia Luisín. El pebetero fue encendido por Vermán Mejía, pasó por las manos de figuras históricas del deporte RD y fue recibido por el ministro Cruz.

►Logró la unidad entre dirigentes deportivos-NY: El icono del deportes y líder comunitario, tanto en NY como en RD, empresario Roberto Rojas, director general de los juegos «Juan Pablo Duarte», por poseer carisma, confianza y desarrollar excelente trato con todos los dirigentes de las diferentes disciplinas que practican los quisqueyanos en el área triestatal, pudo lograr por primera vez en la historia de los juegos unificar todos los dirigentes de las diferentes ramas en estos juegos (antiguo juegos Patrios). Así lo dejaron saber a Entérate NY múltiples dirigentes deportivos en la Gran Manzana. Diiicen: «Solo Rojas podía unificarlos y los unificó», fruto de la conexión que tiene con los dirigentes de la diáspora. La unidad fue destacada por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y por Luisín Mejía. El esfuerzo de Rojas ha dado como resultado que 2,300 atletas de varias ciudades estadounidenses estén participando en las competencias, del pasado día 15 hasta el 31 del presente mes. El liderazgo de Rojas se basa, diiicen, en que siempre apoya (años tras años) las ligas de béisbol: Darío de León, Juan Melo, Víctor Lebrón, Samuel-Inwood, Washington Heights Jaybie Sports, Gigante de Odanais, Paulino, entre otras. De baloncesto: Washington Heights JB Sports, La Unión, Los Originales Sports NY, Deportiva Capotillo, Torneo Washington Heights Invitational, Torneo Deegan Park, Las Leyenda Del Baloncesto Dominicano, Quisqueyanos NY, International Asociación de Baloncesto Hispano, Complejo Deportivo Polanco Union City New Jersey, y Liga Femenina de Baloncesto New York, entre otras. Asimismo, Rojas es el presidente de la Asociación Dominicana de Sóftbol en NY y dela Fundación Solución Nacional (SOLN), por más de 20 años, entregada a la comunidad. ¡Felicidades! por su alta gerencia, vociferó un ciudadano en Queens.

►Coparon la atención en inauguración juegos J.P.D. en NY: Dos emblemáticos dominicanos de RD, invitados a la inauguración de los juegos «Juan Pablo Duarte» (antiguo juegos Patrios), el pasado fin de semana en NYC, fueron los centros de atención entre cerca de dos mil asistentes. El autor de esta columna fue testigo de los arropamientos humanos del que fueron objeto (salutaciones, fotos, firma de autógrafos, preguntas diversas sobre sus diarios accionar en la carrera de la comunicación, etc. etc). Ellos complacieron a todos, llegando una de las admiradoras decir «que se muden para NY y se candidateen para concejal, asambleístas o cualquier otro cargo electivo, porque de que tienen incontables seguidores aquí, los tienen». ¡Uff! Nos referimos a los dominicanos Johnny Vásquez, que realiza comentarios comprometedores y muy duros sobre situaciones que afectan al pueblo dominicano. Lo hace a diario en el programa «De Extremo a Extremo» por Telemicro Internacional, que se transmite desde la RD para EUA, con una programación variada para la comunidad dominicana, incluyendo noticias, entretenimientos y eventos especiales. El otro es Luis Rafael Mejía Oviedo (Luisín Mejía), economista, comunicador y dirigente deportivo. Es analista y comentarista en el reconocido e influyente programa de TV por Color Visión de «Hoy Mismo», que dirige el también versado periodista Danny Alcántara. Los dominicanos han seguido de cerca la trayectoria de Luisin, como deportista, enjundioso analista de la problemática nacional e internacional, los cuales llegan a incidir entre los diferentes sectores de la vida nacional. ¡Felicidades! Por esa admiración de los dominicanos, tanto allá como aquí.

►La FP en circunscripción 1-USA: Los dirigentes de la FP en la circunscripción 1-USA están como los corredores de la bolsa de valores, volando bajito, ya que en RD se está gestando una plaza de la Dirección Política (DP) para asignarla a una de las seccionales del exterior. Una fuente informa que el ex diputado Alfredo Rodríguez estaría moviendo cielo y tierra para que su esposa, Leidi Laura ex candidata a diputada, sea la única a seleccionar, existiendo otras aguerridas y valoradas dirigentes, entre ellas Jaqueline Guilamo, Iberth Rodríguez, Mally de León, Juana Lidia, Lirisi Mármol, Maxi Feliz, Wascarina Cabral y Minorky Jiménez, entre otras. Mientras los «aspirantes eternos» a la DP Gregorio Morrobel, Máximo Corcino, Carlos Feliz, Dominico Cabral y Ramón Santana, gestionan entre sus enllaves en RD y de la Dirección Central (DC), tanto de aquí como de allá su apoyo. ¡Bueeeno! Muchos «compañeros coinciden» en que la representación de la DP en la circunscripción 1 USA debe ir orientada a la juventud y el trabajo, se barajan los nombres de: Geraldo Rosario, Wilton Mejía, Odel Suero, Henry Abreu, Lirisi Mármol y Carlos Tejada. Conocedores del intríngulis dentro de la FP indican que la encrucijada está en seguir en el «círculo vicioso de lo viejo» o «enfocarse en reconocer el trabajo que están desarrollando las nuevas caras del partido». Diiicen que la dialéctica, especialmente en su concepción marxista, ve el cambio social como un proceso de sustitución de lo viejo por lo nuevo, donde las contradicciones internas y la lucha de clases impulsan la transformación histórica. Este proceso no es simplemente una repetición cíclica, sino un movimiento ascendente con saltos cualitativos, donde lo nuevo surge de la superación de lo viejo. ¡Ay, ay, ay!

►El Desfile en Connecticut: Este domingo cerca de 8 mil dominicanos en Connecticut realizaron su primer «Desfile», dedicado a la provincia La Romana. La alegria, el baile con merengue, bachata y típico estuvo a la orden del día, al igual que enarbolando la bandera tricolor a lo largo y ancho de Seaside Park, un parque a la orilla del mar, en la ciudad de Bridgeport. Hubo grupos folklóricos haciendo sentir la cultura, tradiciones, costumbres, trajes regionales y honrando los logros y contribuciones de los dominicanos en el estado, con más de 65 mil quisqueyanos, según el último censo del Index. Presentaron las orquestas El Jeffrey, Los toros Band y a Fefita La Grandez. Animador Michael Miguel. Entre las autoridades que asistieron, el cónsul dominicano Jesús -Chu- Vasquez, su esposa, su chofer y el director de deportes de la sede consular. Llegaron tarde, con el Desfile iniciado. Diiicen que el cónsul duró menos de 1 hora, no habló nada-nada y se marchó. Ofreció hace varia$ semana$ una «boronita» para la logistica del evento. Nada todavía, dijo que para los próximos días. ¡Huumm! Tambien, Celiné Toribio se exhibió como siempre, también ofreció «una boronita» y nada tampoco, para los próximos días, dizque. ¡Huumm! Los diputados de la circunscripción 1-USA = Cirilo Moronta, Kenia Bido ni Norberto Rodríguez no asistieron, prometieron que iban y entregar una «boronita», nada de nada tampoco. Dejaron el Desfile con el «moño hecho», diiicen. En Conneticut cantan = https://www.youtube.com/watch?v=BNUXUVsOOP0&list=RDBNUXUVsOOP0&start_radio=1

►De la Embajada EUA-RD: Exhorta a los solicitantes de visa a verificar que el código de barras de su formulario DS-160 -el que inicia con «AA»- coincida con el registrado en su perfil de cita, un requisito que se implementó en julio pasado. Si el número en el perfil es incorrecto, incompleto o diferente, debe corregirse al menos tres días laborables antes de la cita en el Centro de Atención de Visas (VAC). La embajada subrayó que, aun cuando se utilice una agencia o un tercero para completar la petición, el solicitante es responsable de cumplir con este requisito.

►Un valor dominicano en NY: Héctor Tavares, un dominicano de la parte céntrica de la capital dominicana, con 20 años en NYC, la mayoría de ellos laborando en el Hospital Lincoln como director de 45 clínicas de cuidados ambulatorios: (médicos primarios, oftalmología, ortopeda, dermatología, cirugías en general, incluyendo la bariátrica, podiatra, neurología, urología, cardiología, ginecología y pediatría, entre otras existentes en el centro hospitalario. Trabaja intensamente en el Hospital, de mayoría concurrencia hispana y afroamericana, para garantizarle buena asistencia profesional a los pacientes. Semanalmente, cientos de pacientes son orientados, aconsejados y guiados por el propio Tavares, poniendo en alto la banderea tricolor. En el año, esas clínicas atienden más de medio millón de pacientes, con un personal de salud que sobrepasa los mil profesionales. ¡Ah! Trabajó en la Asociación Comunal de Dominicanos Progresistas (ACDP), sobre asuntos comunitarios (clases de inglés, computadoras, inmigración, etc.) dedicado al mejoramiento de la vida de los quisqueyanos en el Alto Manhattan. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «Héctor, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: La Tierra tiene fenómenos naturales increíbles que la mayoría de las personas nunca llegan a ver de cerca. Toma por ejemplo el «Río Catatumbo» en Venezuela, donde las tormentas eléctricas se desatan casi todas las noches, iluminando el cielo hasta 260 veces por hora—es como la discoteca privada de la naturaleza. Luego están las dunas cantoras de Marruecos, que emiten sonidos profundos y oscuros cuando el viento mueve la arena de forma precisa, como si fueran un gigantesco instrumento natural.

►Salud: Cero consumos de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras; y nada de contacto de heridas con agua contaminada, son las recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Infectología para prevenir contagio de la bacteria carnívora o come carne.

►Servicio comunitario: Cómo encontrar una organización de ayuda legal en su comunidad para personas con bajos ingresos en la Corporación de Servicios Legales. Más información: Visitar = https://www.lsc.gov/

►Sobre el español: Pusilánime = Falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas.

►Frase: «A río revuelto, ganancia de pescadores» = Algunas personas se aprovechan de situaciones caóticas o confusas para obtener beneficios propios.

►Dólar y Euro hasta este domingo 17: Compra del dólar 60.87 y venta 62.29; Compra euro 70.60 y venta 74.77

►Combustibles: Del 16 al 22 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

