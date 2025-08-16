Francisco Javier asegura la RD está en retroceso inimaginable

Francisco Javier García.

SANTO DOMINGO. – El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó de catastrófica la situación actual de la República Dominicana.

García refirió que este país sufre un ¨retroceso inimaginable¨ y por ello decidió presentar su candidatura a la primera magistratura del país.

Sus declaraciones fueron hechas en el programa PolitiHablando con Anabel Alberto y Manolo Ozuna, en el cual el también miembro del Comité Central del PLD criticó al actual gobierno.

Señaló que «todos los servicios públicos que estaban funcionando bien al asumir esta gestión, hoy han colapsado».

García puso como ejemplo el sistema 9-1-1, que antes, dijo, funcionaba mejor que en muchos países de la región, pero que hoy “es un desastre”.

NO HAY OBRA INICIADA Y CONCLUIDA

El dirigente político precisó que hace dos días, al ser interrogado sobre una obra de infraestructura trascendental de su gobierno, el presidente Luis Abinader ¨no pudo mencionar ni una sola porque no la hay.

¨No hay una obra que este gobierno, en cinco años, haya iniciado y concluido¨, expresó.

También mostró preocupación por el regreso de problemas que ya estaban resueltos en el país, como la falta de cupo para los estudiantes.

¨Este gobierno anunció que reduciría el gasto corriente, y lo que ha hecho es derrochar recursos durante cinco años”, sin hacer nada concreto.

CRISIS

Sobre el sistema eléctrico, García fue enfático: “El PLD dejó este país encendido. Hoy estamos en tinieblas. Estuve en un lugar este fin de semana y la luz se fue más de 20 veces”.

Indicó que el gobierno ¨está en crisis¨ y ¨se está desplomando¨, en medio de críticas al sistema de salud y los hospitales públicos, el abandono del campo dominicano y manejo irresponsable del presupuesto.

agl/of-am