El verdadero tiguere (OPINION)

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Cuando Alfredo Pacheco anunció, en medio de una discusión con el influencer Eduardo Sánchez Tolentino (Piro), a quien reprochó por llamarlo “tiguere”, la integración de una comisión especial para recibir propuestas de reforma al Código Penal), otro influencer, Santiago Matías (Alofoke) informó que participó en la elaboración del proyecto oficial de modificación de 18 artículo de esa ley.

En una crónica publicada en El Nacional del viernes se atribuye a Alofoke afirmar que un equipo suyo participó en la confección del proyecto de revisión del nuevo Código Penal enviado ese mismo día al Senado por el presidente Luis Abinader, lo que el empresario digital definió como un “súper consenso”.

La nota periodística atribuye a Alofoke decir que trabajó durante tres semanas “conjuntamente con el presidente de la República” y con el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, para revisar artículos sobre libertad de expresión y otros que chocan con sentencias del Tribunal Constitucional.

El Poder Ejecutivo depositó ante el Senado de la República un proyecto de modificación a 18 artículos del nuevo Código Penal, lo que restaría trascendencia a la gestión emprendida por el presidente de la Cámara de Diputados y los voceros de bancadas de ese hemiciclo que recaban sugerencias de revisión de ese Código.

Alofoke había dado un plazo de 48 horas al gobierno para que gestionara la modificación de los artículos objetados del Código Penal o convocaría a “un paro nacional e internacional”, pero luego dijo que su equipo, junto a otros influencers trabajaba en un proyecto de revisión de ese texto, del que informó que el Presidente enviaría al Congreso.

Es posible que comisionados oficiales que redactaron ese proyecto contactaron a diversos sectores en torno a los artículos de ese código que vulneran la libertad de prensa, libre expresión del pensamiento y el ejercicio de la medicina, pero debe admitirse que la presión de los influencers fue más determinante que las cacerolas.

Piro, vocero del portal Somos Pueblo, demostró capacidad de convocatoria al reunir centenares de personas en manifestaciones frente al Tribunal Constitucional y la Plaza de la Bandera, pero Alofoke dice que conversó con el jefe de Estado después de amenazar con convocar “un paro nacional e internacional”, lo que indica que, en esta coyuntura de protestas sociales, los influencers mantienen el control.

Alfredo Pacheco logró que los voceros de partidos de oposición se integraran a una comisión que buscaría consenso con diversos sectores en torno a la reparación de falencias en el nuevo Código, pero Alofoque pudo anotar un gol político en la misma portería presidencial, con lo que literalmente demostró que es “el verdadero tiguere”.

jpm-am