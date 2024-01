El PRM, la senaduría del DN y David Collado (OPINION)

El Partido Revolucionario Moderno -PRM- llega al poder en unas elecciones en que el electorado prefería ganara Luis Abinader y el cambio o nueva forma de gobernar proponía que continuara en el poder el Partido de la Liberación Dominicana -PLD- o regresara Leonel Fernández y su nueva Fuerza del Pueblo, ya constituida en organización política.

Han pasado tres años y medio de aquel inusual proceso electoral celebrado el 15 de julio del 2020 en que Luis Abinader fue electo presidente de todos los dominicanos para gobernar durante el periodo constitucional del 16 de agosto de 2020 al 16 agosto 2024.

Inusual he escrito, ya que las elecciones dominicanas se celebran el tercer domingo de mayo cada cuatro años. Desde la última reforma de nuestra Carta Magna en el 2010 la escogencia de los cargos municipales se realiza en febrero y las congresuales y presidenciales en mayo.

El PRM ha reservado la candidatura a la senaduría de la capital, entre otras seis en distintas provincias del territorio nacional. De todas, la del Distrito Nacional es la más sonada, codiciada y determinante para la organización política que aspire ganar las elecciones de este año, como es el partido oficial.

Pero, al parecer, la dirigencia del partido de gobierno no lo ve así o si lo ve, afuera, los electores no lo perciben. A cinco meses de mayo aún el PRM no decide quien le representará en el Congreso Nacional por la Primera Ciudad del Nuevo Mundo, a sabiendas de que la candidatura de Omar Fernández lleva la delantera con miras a ganar, pese a la campaña sucia que se le ha montado en los últimos días.

Un As bajo la manga del partido oficialista debe salir a la luz lo más pronto posible, si en verdad quiere retener tal posición congresual. Al descartar a Faride Raful el esperado anuncio del sustituto aún no se produce, y ya enero inició y esto podría colocar en zona de dificultad a tal aspiración del PRM.

Dejar el anuncio para este mes de enero no es que sea tarde, pero Omar ha tomado la delantera y esto representa pérdidas de varios puntos para su contrincante perrremeísta.

No obstante, el PRM cuenta con uno de sus miembros que, tal vez, con un esfuerzo partidario, estaría en posición de acercarse o quizás ganarle la contienda a Omar debido a las experiencias exitosas que ha venido desempeñando desde que se abrió paso en el mundo de la política: David Collado.

No he tenido el gusto de conocer personalmente al joven David Collado, contrario a Omar Fernández, a quien conocí de niño. A David le vi en su programa semanal “El emprendedor”. Le he seguido como lo he hecho con decenas de jóvenes dominicanos que procuran abrirse camino en distintas ramas del saber, como es la política, la economía, ciencias sociales, literatura, medicina, medios de comunicación, entre otras.

Le seguí en su carrera por un puesto en la Cámara de Diputados y a la Alcaldía del Distrito Nacional, acompañado de un equipo de hombres y mujeres aguerridos que en solo tres meses despojaron a Roberto Salcedo de tal posición ya con varios periodos consecutivos como el síndico de la capital.

Recientemente, hemos visto a Collado emplearse a fondo para que la República Dominicana recibiera al turista número 10 millones en el 2023, meta que ambicionaba lograr Danilo Medina en sus gobiernos.

David Collado está en las mejores condiciones de hacerle frente a Omar Fernández, y si fuere él el elegido por el PRM no importa que mayo esté a cinco meses, le ganó a Roberto Salcedo en tres. ¿Entonces?

El es el As que el PRM debe sacar de inmediato y no ocultarlo más. Si el partido oficialista se equivoca, y coloca a otra persona en esa posición, el presidente Abinader y esa organización política estarían en la antesala de una segunda vuelta electoral, puesto que perder la senaduría de la ciudad le produciría una cuantiosa pérdida de votos capitaleños, y sería catastrófico para las aspiraciones reeleccionistas de Luis Abinader en primera vuelta.

jpm-am