El PLD luce agotado, sin rumbo y sin cabeza (OPINION)

Hay quienes los golpes de la vida o de las circunstancias los sorprenden completamente desprevenidos, porque nunca se prepararon para afrontar las dificultades. O más bien, las consecuencias de su comportamiento altanero, excluyente, egocentrista, arrogante, despreciable y despreciativo.

En la borrachera del poder, como en toda embriaguez, se tiende a moverse en forma zigzagueante, alocada, sin control, sin precisión y sin rumbo. Por eso, todos los pasos que se dan bajo esta juma, conducen al despeñadero.

En este mismo tenor, cabe decir que cuando se está en el poder es fácil caer en el embrujo de su sobrestimación, donde se olvida toda la conciencia sobre sus límites y posibilidades. Se llega a creer que el poder es omnímodo, que todo lo puede y nada lo detiene, hasta que un día un fuerte golpe o una caída estrepitosa hace despertar a quienes caen desde lo más alto.

Es lo que ha pasado y está pasando con la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que tras disfrutar de las mieles del poder ahora le toca regurgitar la hiel de haber quedado fuera de tan mala manera y en tales condiciones. Y no es que pretendamos hacer leñas de árbol caído, pero es bueno extraer las lecciones que nos dan los procesos vividos.

El PLD, luego de la salida del Dr. Leonel Fernández, se ha venido manejando de forma muy descoordinada y confusa, asumiendo un comportamiento totalmente errático, como quien está perdido y desorientado, sin saber a dónde va o dónde ir. Ya no es lo que en un momento era, una verdadera maquinaria del pensamiento político. Lucen agotados, perdidos y a la defensive.

Están, como dice el refrán popular, que no “pegan una”. Si analizamos los fallos cometidos por la alta cúpula política que llevó a esa organización a la división y al empequeñecimiento acelerado que lleva esa organización, y si a eso le agregamos los errores post electorales, podemos observar que su trayectoria es una línea de errores tras errores.

Vemos con asombro cómo algunos miembros de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana parecen que lindan más, en sus acciones, con el estado de irracionalidad animal que con el uso de la inteligencia racional. Es más, muchos animales demuestran una inteligencia natural que los impulsan a olfatear el peligro, reaccionando ante la amenaza para preservar su vida, por simple instinto de conservación. Es decir, que ni siquiera los animales irracionales tienen una vocación suicida, pues, ante todo, buscan la manera de ponerse a salvo frente a sus depredadores.

Todo indica que, el veneno de odio y rencor del que se llenó esa cúpula, le obnubila el entendimiento y razonamiento políticos para la toma de decisiones que le permitan enderezar el camino y subsanar los yerros cometidos en el pasado y que hoy repiten en el presente.

shock mental y emocional



Ahora, ante el apresamiento de su estructura financiera, y la entrada del dedo de la justicia en sus llagas purulentas, se muestran en shock mental y emocional, como el boxeador que recibe un nocaut fulminante, lo que ha llevado a ese partido a un estado de histeria colectiva donde no se vislumbra una cabeza fría que pueda indicar el camino correcto a seguir. Lucen sin rumbo, desorientados y sin una estrategia clara que le permitan por lo menos amortiguar los golpes asestados, y reponerse para el próximo round.

Esto no quiere decir que el partido morado y de la estrella amarilla no sea rescatable, pero para eso debe agarrarse de algún salvavidas, que lo ayude a recomponerse y llegar a la orilla en mejores condiciones que en las que se encuentra actualmente. Pero ahora el trago tiene que ser de cordura, de humildad y de buen tacto político, sabiendo que la esperanza no solo es verde, sino que hoy la esperanza es más verde que nunca.

jpm-am