El Pachá anuncia su retiro de las cámaras, tras 30 años de trabajo

Frederic Martínez (el Pachá)

SANTO DOMINGO.- El presentador y animador Frederic Martínez (el Pachá) anunció su retiro de las cámaras, tras 30 años de trabajo en la televisión.

Aseguró que está “cansado” de todo lo que implica estar delante de las cámaras.

“Ya no doy más, me vencieron, me ganaron. Se gana y se pierde” expresó.

Explicó que «durante 30 años lo hice todo. Yo batee sobre los 300, la saque del parque, líder en hit”.

Recordó que ha presentado su programa en diversos escenarios y que inclusive ha ganado el premio soberano en 14 ediciones.

“Lo hice todo, 30 años vigentes, la pegué también en Alofoke Radio Show. Juan Marichal y Pedro Martínez se retiraron, David Ortiz lleno su ciclo en el béisbol, me canse de la hipocresía, de la maldad de este negocio”, indicó.