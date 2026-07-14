DXC analiza impacto del nuevo Código Penal Dominicano

El encuentro, realizado este 13 de julio del 2026, fue encabezado por el fundador de la organización política, Eduardo Estrella.

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SANTO DOMINGO.– El partido Dominicanos por el Cambio (DxC), a través de su Secretaría Nacional de Asuntos Jurídicos y la Escuela de Formación Política, celebró la conferencia «Cambios, desafíos e impacto del nuevo Código Penal Dominicano», un encuentro que reunió a más de 250 participantes en la Universidad del Caribe (Unicaribe).

La actividad fue encabezada por el fundador de la organización, Eduardo Estrella, quien agradeció la asistencia de profesionales, dirigentes y, especialmente, de los estudiantes interesados en conocer los alcances de la nueva legislación penal.

FORMACIÓN Y DEBATE SOBRE UNA LEY DE ALTO IMPACTO

Durante su intervención, Estrella resaltó que la formación fortalece la democracia al fomentar el conocimiento, el diálogo y el debate sobre temas de interés nacional.

«La formación conlleva conocimiento, diálogo y debate. Para comprender este Código Penal no es necesario ser abogado. Hoy los profesionales y estudiantes del Derecho tuvieron la oportunidad de escuchar a dos juristas de gran trayectoria sobre un tema de actualidad nacional. Eso se llama democracia», expresó.

IMPULSAN ESPACIOS DE ANÁLISIS JURÍDICO

Las exposiciones estuvieron a cargo de los juristas José Lorenzo Fermín y Félix Damián Olivares, quienes abordaron las principales modificaciones, desafíos y alcances del nuevo Código Penal, ofreciendo un análisis sobre su impacto en el sistema jurídico dominicano.

El presidente de DxC, Mateo Espaillat, subrayó la importancia de promover escenarios de reflexión jurídica y política que contribuyan a fortalecer la formación de las nuevas generaciones de profesionales del Derecho y fomenten una mayor comprensión de las reformas legislativas que inciden en el país.

an/am