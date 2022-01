Domínguez Brito: “Fideicomiso Punta Catalina lleno de sombras”

Domínguez Brito durante la entrevista.

SANTO DOMINGO. – Francisco Domínguez Brito, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), manifestó que que el fideicomiso de Punta Catalina está lleno de errores que deben ser solucionados de inmediato.

Consideró que la figura jurídica del fideicomiso es opaca, extraña y llena de sombras que necesariamente debe ser explicada con mayor detenimiento por el Gobierno.

«Llevar a Punta Catalina a un mecanismo de administración de ese tipo implica la renuncia a que los órganos de control como la Cámara de Cuenta o la Contraloría General de la República puedan tener acceso a ella, lo cual burla los principios constitucionales de transparencia y le quita la oportunidad al pueblo, a través de esas instituciones, de supervisar y auditar dicho bien”, afirmó.

Domínguez Brito opinó que lo que busca el Gobierno impedir a la ciudadanía, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, conocer todos los detalles que ahí se pudieran decidir.

“Pero no solo es la Cámara de Cuenta, Contraloría y accesos a la información pública, si no que una de las leyes más importantes de cara a la transparencia, si no la más, se vería vulnerada que es la Ley de Compras y Contrataciones Públicas”, dijo en el programa Revista Tele 15.

an/am