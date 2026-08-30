Diputado PLD rechaza Danilo impulse candidatura de Gonzalo

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SANTO DOMINGO.- El diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, rechazó la versión de que el presidente de esa organización, Danilo Medina, esté promoviendo la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo y advirtió que esa narrativa podría generar divisiones internas.

A través de su cuenta en X, Sánchez afirmó que atribuir a Medina el respaldo a uno de los aspirantes contribuye a “sectarizar” una competencia que, según sostuvo, debe desarrollarse de manera democrática, respetuosa y productiva.

NO RESPALDA NINGUNA CANDIDATURA

El legislador aseguró conocer directamente cómo han ocurrido los hechos y sostuvo que la versión sobre un supuesto respaldo de Medina a Castillo “no se corresponde con la realidad”.

Como argumento, señaló que dirigentes vinculados al entorno del expresidente y colaboradores cercanos a Medina han expresado públicamente su respaldo a Francisco Javier García, lo que, a su juicio, evidencia que el presidente del PLD no está comprometido con una candidatura presidencial específica.

Sánchez defendió además el derecho de los dirigentes peledeístas a aspirar a la candidatura presidencial, entre ellos Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito, Luis de León, Abel Martínez y Manfred Mata, así como cualquier otro miembro que cumpla con los requisitos legales y constitucionales.

ADVIERTE SOBRE DIVISIONES EN EL PLD

El dirigente cuestionó a quién beneficia presentar a Medina como promotor de Castillo y sostuvo que esa narrativa no favorece a ninguno de los aspirantes ni al propio PLD.

Advirtió que convertir cada movimiento político en una supuesta conspiración puede generar desconfianza y enfrentamientos entre compañeros.

Finalmente, llamó a los aspirantes y sus seguidores a competir con responsabilidad y a conquistar democráticamente la simpatía de las bases y del electorado.

“Compitamos hoy y mañana nos juntamos”, expresó Sánchez, al considerar que la competencia interna no debe convertirse en una guerra dentro del partido.

an/am