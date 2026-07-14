DGM intensifica operativos en provincias fronterizas y urbanas

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante operativos realizados este lunes en distintas provincias del país fueron detenidos 983 extranjeros en condición migratoria irregular, como parte de las acciones de control y regulación migratoria que desarrolla la institución en coordinación con organismos de seguridad del Estado.

De acuerdo con la entidad, 741 de los detenidos fueron apresados directamente por agentes migratorios, mientras que otros 242 fueron entregados por instituciones militares y de seguridad que participan en las labores de interdicción.

En Santo Domingo fueron detenidos 90 extranjeros, mientras que en la provincia La Altagracia se registraron 50 arrestos. Los operativos abarcaron provincias fronterizas, polos turísticos y zonas urbanas de alta concentración poblacional.

En La Altagracia, las intervenciones se realizaron en Higüey, incluyendo los distritos municipales La Otra Banda y Las Lagunas de Nisibón, así como en Verón-Bávaro, donde fueron intervenidos sectores como Hoyo de Friusa, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque, La Janda, El Ejecutivo, Machiplán y la avenida Las Palmas. Las acciones también se extendieron a La Romana.

Entre las demarcaciones con mayor número de detenidos figuran Elías Piña, con 64 personas; Pedernales, con 63; La Vega, con 53; Santiago, con 49; y Montecristi, con 47.

Las operaciones también se desarrollaron en Herrera, Villa Duarte y Cristo Rey, en el Gran Santo Domingo, así como en San Pedro de Macorís, Santiago, Espaillat, Hato Mayor, Dajabón, San Juan, Jimaní, Barahona, Bahoruco, Azua, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Las Terrenas, entre otras localidades.

La DGM informó además que este lunes fueron deportados 872 extranjeros a través de los puntos fronterizos de Elías Piña (403), Dajabón (254), Jimaní (129) y Pedernales (86), conforme a lo establecido en la Ley General de Migración y los protocolos institucionales.

La institución reiteró que continuará ejecutando operativos de control migratorio en coordinación con los organismos de seguridad y defensa, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente, preservar el orden público y fortalecer el control de los flujos migratorios en el territorio nacional.

of-am