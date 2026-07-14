De cada RD$1,000 que pagas en gasolina, RD$410 son impuestos

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SANTO DOMINGO.- De cada RD$1,000 que paga un dominicano por gasolina regular, solo RD$590 corresponden al costo real del combustible importado, mientras RD$410 se destinan a impuestos, aportes y márgenes de comercialización, según el análisis de la fórmula de precios del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) vigente del 11 al 17 de julio de 2026.

Con el precio oficial de la gasolina regular en RD$302.50 por galón, RD$1,000 alcanzan para 3.31 galones. De ese monto, RD$303, equivalentes al 30.3%, son impuestos que recauda el Estado: RD$209 por la Ley 112-00 de Hidrocarburos, un gravamen fijo de RD$63.05 por galón, y RD$94 por el impuesto Ad-Valorem de 16% aplicado sobre el Precio de Paridad de Importación (PPI).

Otros RD$73, un 7.3% del total, corresponden al aporte de RD$22.00 por galón destinado a los sindicatos de transporte público. Este cargo, vigente desde 2011, alimenta un fondo administrado por el INTRANT para compensar a choferes de carros y guaguas, y no figura desglosado en la resolución semanal del MICM por cobrarse directamente en terminal.

Los márgenes regulados para distribuidores, estaciones y transporte absorben RD$34, un 3.4% de los RD$1,000. El MICM fija estos montos por resolución y prohíbe a las estaciones alterarlos.

El PPI, que cubre crudo, refinación, flete y seguro hasta puerto dominicano, representa RD$590, el 59% del pago. República Dominicana importa cerca del 100% del combustible que consume, por lo que este componente depende de la cotización internacional del petróleo.

RD$523.7 EN SUBSIDIOS

Para la semana en curso, el Gobierno destinó RD$523.7 millones en subsidios para evitar alzas mayores. Sin ese subsidio, el PPI sería más alto y con RD$1,000 se comprarían menos galones. En lo que va de 2026, el monto invertido en subsidios a combustibles asciende a RD$21,323 millones.

En el caso de la gasolina premium, fijada en RD$338.10 por galón, RD$1,000 equivalen a 2.96 galones. De ese monto, RD$611 corresponden al PPI, RD$324 a impuestos y aportes, y RD$65 al fondo de transporte por el cargo de RD$22.00 por galón.

El MICM actualiza los precios cada viernes bajo el modelo de Paridad de Importación. El aporte de RD$22.00 por galón se cobra en la terminal y se transfiere al sector transporte, por lo que no entra al Presupuesto General del Estado.