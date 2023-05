Cuenta regresiva para los alcaldes y regidores

En la actualidad, en la República Dominicana existen 158 ayuntamientos y 235 distritos municipales. Los mismos están regidos por la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y por la 170-06, sobre Presupuesto Participativo Municipal.

Desgraciadamente en la mayoría de ellos existen graves deficiencias y problemas sociales, como: la recolección de los desechos sólidos (basuras), desorden en el tránsito, inseguridad ciudadana, de aceras y contenes, semáforos, señalizaciones y bacheos de calles; luminarias, badenes, alcantarillas, aguas residuales y drenajes sanitarios; siembra y poda de árboles.

Además, falta de planeamiento urbano, arrabalización de los espacios públicos, solares yervos; no cuentan con un sistema de contabilidad organizada, carecen de los debidos controles internos, no preparan los estados financieros básicos ni entregan las informaciones requeridas a los organismos correspondientes en el tiempo establecido; irregularidades en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otras.

Los regidores (concejales) y los vocales distritales de los distintos partidos políticos, son los representantes en las salas capitulares de las comunidades que los eligieron, por tanto, son los responsables de denunciar dichos problemas y exigir las soluciones a los mismos.

Lamentablemente no están haciendo la más mínima oposición a la mayoría de los alcaldes y directores de distritos, pues estos los mantienen silenciados y neutralizados, que a pesar de estar aspirando a ser reelegidos, no están cumpliendo con el rol que les corresponde.

Tampoco los partidos políticos los orientan de cómo deben actuar. Muchos se excusan argumentando que los medios de comunicación no recogen sus denuncias porque están comprometidos con los alcaldes.

Utilizan eficientemente las redes sociales y los programas de televisión para su promoción pero nunca para hacer dichas denuncias. Para todos ellos ya empezó la cuenta regresiva, solo le restan 9 meses, pues las elecciones municipales serán el 18 de febrero del 2024.

Si no denuncian y procuran las soluciones a dichos problemas, si no se separan de dichos alcaldes y los enfrentan políticamente, difícilmente podrán repetir en sus posiciones, sobre todo, los de la oposición, pues ya no recibirán los recursos de otrora. En la medida que cumplan con sus responsabilidades, contribuyen con la gobernanza de los municipios y del país.

Juan Pablo Duarte, el fundador de nuestra nacionalidad, en su proyecto de Constitución, además del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, concibió también el Municipal como el Primer Poder del Estado Dominicano, una organización modelo donde los recursos recibidos a través del Presupuesto Nacional, sean manejados con eficiencia, pulcritud, eficacia, honestidad y transparencia. ¡Honremos al Padre de la Patria actuando con eficiencia, transparencia y responsabilidad.

jpm-am