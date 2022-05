Dice reforma a la Constitución impulsará mejor gestión pública

SANTO DOMINGO.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta dijo que el momento actual es oportuno para realizar la reforma a la Constitución propuesta por el presidente Luis Abinader pues impulsará la toma de mejores decisiones en la gestión pública, incluyendo en lo relativo a la actual crisis económica.

Peralta participó este miércoles en la octava reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, del Consejo Económico y Social (CES), que discute la iniciativa.

PROYECTO ES OPORTUNO

Descalificó el argumento de sectores de la oposición de que una reforma a la Constitución no es oportuna debido a la crisis generada por la pandemia del covid-19 y por la guerra Rusia- Ucrania.

“Tampoco para nosotros es un argumento válido, porque supongamos que la crisis económica hubiese que enfrentarla mediante una serie de medidas normativas e institucionales que exijan la reforma de la constitución”, expuso.

Indicó que pese a esa coyuntura crítica, el Estado dominicano no puede quedarse trabado en medio de una situación legal que ata y que evitaría que el Gobierno tome las disposiciones oportunas.

Nosotros creemos que si existe la sensatez, la voluntad política y la disposición de los partidos políticos y los legisladores, no pasa nada si eso se hace en la República Dominicana”, sostuvo.

ANTES FUE MODIFICADA POR PROPOSITOS MENOS PATRIÓTICOS

“Los mismos sectores que señalan que no es el momento oportuno para reformar la Constitución por la situación mundial que se vive, esos mismos sectores han visto reformar la Constitución dominicana para otros propósitos menos patrióticos y de menos interés general y ciertamente no he oído ese clamor”, dijo.

OBJETIVOS

Refirió que la iniciativa busca: robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales; eficientizar los procesos propios del Estado y la administración pública y consolidar el ejercicio democrático, a través de mejoras puntuales al régimen electoral y el procedimiento legislativo.

