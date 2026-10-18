Anuncian actos del Presidente en 3 localidades este domingo

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SANTO DOMINGO.— El presidente Luis Abinader encabezará este domingo actividades oficiales en Monseñor Nouel, Villa Altagracia y el Gran Santo Domingo, informó la Presidencia de la República.

Comenzará a las 10:30 de la mañana con la inauguración del puente sobre el río La Leonora, ubicado en la calle del mismo nombre, en la ciudad de Maimón, provincia Monseñor Nouel.

A las 12:00 del mediodía, el mandatario encabezará la entrega de títulos de propiedad en el polideportivo de Villa Altagracia,

A la 1:30 de la tarde entregará obras de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía, en el tramo El Indio-Buenos Aires de Herrera-Flor de Liz, en Santo Domingo Oeste.

A las 2:30 p.m., Abinader presidirá la inauguración del polideportivo del Club Los Restauradores, ubicado en la calle Esther Rosario esquina avenida Cayetano Germosén, en el sector San Miguel, del Distrito Nacional.

La jornada continuará a las 3:15 de la tarde con la inauguración del techado del Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en la avenida Venezuela, sector Los Mina Sur, Santo Domingo Este.

Finalmente, a las 4:10 p.m., encabezará la inauguración de la ampliación, remozamiento y equipamiento del Politécnico San Vicente de Paúl, en la avenida San Vicente de Paúl, en Los Mina.

dh/am-sp