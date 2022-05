Aspirante PLD propone pasantía remunerada jóvenes universitarios

Martiza Hernández

SANTODOMINGO.- Maritza Hernández, aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que a partir de agosto del 2024 ella implemementaría desde el Gobiereno un programa de pasantía para beneficiar a estudiantes universitarios y recién graduados.

Destacó que la ejecución de manera institucional del citado programa abriría un mundo de oportunidades a esa franja poblacional que registra un índice de desempleo de aproximadamente 30%, alrededor de tres veces el promedio mundial.

Indicó que la aplicación de la pasantía remunerada, que no es más que una oportunidad de aprendizaje que ofrece una compensación financiera, reduciría de manera significativa los índices de desempleo, pobreza y desigualdad en el país.

La ex Ministra de Trabajo aseguró que con la implementación de esa estrategia busca desmontar la nefasta práctica de que los jóvenes que no tienen experiencia laboral previa no pueden insertarse con celeridad en el mercado laboral.

Dijo que constituye un acto imperdonable de discriminación laboral que en pleno siglo XXI los sectores productivos públicos y privados mantengan esa práctica tan nociva para el desarrollo del país.

¨La Constitución dominicana del 2010, en el artículo 39, numeral 4, prohíbe cualquier tipo de discriminación, exclusión o preferencia, basadas en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencias religiosos¨, resaltó.

of-am/an-sp