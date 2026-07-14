Asociación Cibao tercer lugar mejor empresa para trabajar

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO. – Asociación Cibao fue reconocida nuevamente con el tercer lugar en el ranking Mejores Empresas para Trabajar Región Norte 2026, elaborado por la revista Mercado, consolidándose como una de las organizaciones con mejores prácticas de gestión humana y desarrollo del talento en la República Dominicana.

La institución también ocupó la posición número 60 a nivel nacional dentro de la evaluación anual que realiza la publicación especializada para identificar a las empresas que promueven ambientes laborales positivos, oportunidades de crecimiento profesional y una cultura enfocada en el bienestar de sus colaboradores.

LAS PERSONAS EN CENTRO DE GESTION

La revista resaltó la estrategia de Asociación Cibao de colocar a las personas en el centro de su gestión, mediante programas de apoyo psicológico, capacitación para supervisores y jornadas de orientación preventiva sobre salud mental.

Asimismo, valoró su modelo de liderazgo cercano y humano, respaldado por políticas de bienestar e iniciativas que fortalecen la inteligencia emocional, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo.

COMPROMISO CON EL TALENTO

Mary Rose Espinal, vicepresidenta de Talento Humano de Asociación Cibao, afirmó que este reconocimiento refleja el compromiso permanente de la institución con el desarrollo integral de sus colaboradores.

“Continuaremos impulsando iniciativas que promuevan el bienestar, el aprendizaje continuo, el liderazgo cercano y el equilibrio entre la vida personal y laboral, porque estamos convencidos de que el crecimiento de nuestra institución comienza con el crecimiento de nuestra gente”, expresó.

LOGROS DESTACADOS

Además del reconocimiento general, Asociación Cibao obtuvo importantes posiciones en categorías específicas: primer lugar en Personal Capacitado, con 8,481 participaciones; séptimo lugar en Más Horas de Capacitación, con 38,369 horas; y noveno lugar en Mayor Participación de Mujeres en la Nómina, con una representación femenina del 56.6 %.

Con estos resultados, la entidad reafirma su liderazgo como referente de buenas prácticas laborales y su compromiso con un entorno que impulsa el desarrollo y bienestar de su personal.

an/am