Antigua Orden exige haitianos sin documentos salgan de SDE

SANTO DOMINGO.- La Antigua Orden Dominicana (AOD) realizó una marcha este domingo en el barrio Katanga, de Santo Domingo Este, en la que reclamó justicia por la muerte a puñaladas del adolescente de 14 años Naurel Nizael Medina a manos de haitianos y otorgó un plazo de diez días a esos extranjeros para que abandonen el sector.

Ángelo Vásquez, líder de la organización, advirtió que «si no se van en esos 10 días, iremos casa por casa y los sacaremos».

FAMILIARES EXIGEN RESPUESTAS CLARAS

Por su lado, Víctor Medina, padre del joven asesinado, dijo que su lucha no terminará hasta que los haitianos salgan del país y las autoridades den respuestas claras a la muerte de su hijo, ocurrida el pasado 4 de febrero.

“Que los saquen a todos, que no quede ni uno porque quieren dominar el país de nosotros y nosotros tenemos que defenderlo con sangre”, dijo al iniciar la marcha.

También la hermana del fallecido, Nazaury Medina, pidió a la Policía Nacional, al Ejército de la República y la Dirección General de Migración capturar a los responsables de la muerte de su hermano.

“Si no estuviésemos invadidos por los haitianos, ahora mismo mi hermano estaría vivo”, aseguró.

«TIENEN QUE IRSE»

De su lado, Carmen Delgado, miembro de la AOD, dijo que los haitianos tienen que irse, porque están destruyendo el país.

“Queremos que haya justicia y que los haitianos tengan que empezar a salir de nuestro país”, manifestó, asegurando que en reiteradas ocasiones han pedido a las autoridades migratorias que saquen a los haitianos del país.

La marcha llegó hasta la calle 52, a una esquina de la Gabriel del Orbe, donde residen los familiares de la víctima. Durante el trayecto los participantes enarbolaron banderas dominicanas y pancartas, y vociferaron slogans con mensajes contra la presencia ilegal de haitianos en territorio dominicano. En ningún momento hubo incidentes.

jt-am