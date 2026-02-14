Ddetienen a 454 haitianos sin documentos en Los Mina, SDE

oficiales de la DGM en Los Mina.

SANTO DOMINGO.- Las autoridades detuvieron a 454 haitianos indocumentados durante un operativo en el sector Los Mina, de Santo Domingo Este, en el que participaron miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Las acciones comenzaron en el sector Katanga, punto neurálgico de la zona, y se extendieron a otros sectores.

Según el informe oficial, las autoridades rastrearon la zona en busca de asentamientos irregulares.

Los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, donde fueron depurados con estricto apego a los derechos humanos.

Los inmigrantes que no puedan justificar un estatus migratorio legal en el país será deportados luego de completar el debido proceso.

of-am-sp