Ddetienen a 454 haitianos sin documentos en Los Mina, SDE
SANTO DOMINGO.- Las autoridades detuvieron a 454 haitianos indocumentados durante un operativo en el sector Los Mina, de Santo Domingo Este, en el que participaron miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Las acciones comenzaron en el sector Katanga, punto neurálgico de la zona, y se extendieron a otros sectores.
Según el informe oficial, las autoridades rastrearon la zona en busca de asentamientos irregulares.
Los detenidos fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, donde fueron depurados con estricto apego a los derechos humanos.
Los inmigrantes que no puedan justificar un estatus migratorio legal en el país será deportados luego de completar el debido proceso.
el pais, con eso… del respeto a los… derechos humanos… le tiene un temor… a la comunidad internacional… que manda madre, porque… cada vez que… agarran a estos… pitises, enseguida… aparace tal apelativo: se deportan haitianos… con el debido… respeto de los… derechos humanos… por demas, digame… a ve’… en que parte… de otras naciones… cuando deportan… no solo haitianos… sino, de otras… poblaciones salgan…
… con tal frase… dejense del miedo… porque, cada pais… le asiste el derecho… de deportar, a quienes… de forma ilegal… reside en x pais… NUNCA, elaturdido.. haya visto, que… deporten dominicanos… de cualquier nacion… se proteste… o se le endilgue… tal frase: se deportan dominicanos… respetandoles… sus derechos humanos… y como e’ la vaina… que, con el haitiano… hay que tener… tanta pleitesia… si ni en su tierra… la tienen!…
Este es un país de gente maidito charlatanes y con doble moral ahí están saliendo videos en la redes donde se muchísimo dominicano tirándole piedra y botellas y forcejeando como los policías de migración para que agarren y deporten a lo grajoso maidito haitianos e incluso se pueden ver a gente escondiendo econdiendolo. en su casa pa no se lo lleve migracion.. y así viven jodiendo que clase de animales es que somos???
Deportan 500 y llegan 2 mil. No estamos en nada si no sellamos la frontera. Hay que poneer mano dura con los que trafican-alquilan- o esconden a los INLEGALES. Hay que someterlos a la justicia. En ese grupo estan los que mataron al jovencito porque la ministra FARIDE debe entregar esos asesinos.
Aguaje para debilitar la marcha…
Esperamos que no pase lo de matamosquitos que a la semana ya estaba de nuevo más lleno inútiles
Comenzó el bulto del gobierno.
Mmmmmm,no creo eso. La marcha Va!