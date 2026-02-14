Obispo pide AOD no terminar marcha frente a casa de joven

Dirigentes de la Antigua Orden, autoridades y representantes de juntas de vecinos, reunidos en Santo Domingo Este.

SANTO DOMINGO ESTE.- El obispo de la Diócesis Stella Marís, de Santo Domingo Este, Manuel Ruiz, pidió a Anyelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana (AOD), que una marcha que esta entidad tiene programada para este domingo 15 no concluya en la pequeña vivienda de la familia de un jovencito que perdió la vida en un hecho trágico en el sector de Katanga, de Los Mina.

El pedido fue hecho por el religioso durante un encuentro en el que estuvieron el sacerdote Gregorio Alegría así como miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución, y varios dirigentes de juntas de vecinos del sector.

“Ustedes tienen todo el derecho de hacer su actividad del próximo domingo, nunca le hemos pedido que no la realicen. Si tienen el permiso oficial para hacerla, perfecto, pero hay un ritual del novenario que debemos respetar y espero así se haga”, dijo monseñor Ruiz.

El 6 de febrero último un joven dominicano de 14 años de edad murió, supuestamente a manos de dos nacionales haitianos en Los Minas, de Santo Domingo Este (SDE), en un incidente por motivos pasionales. Por esta razón la AOD reaccionó dando un plazo de 10 días para que los haitianos indocumentados abandonen el sector, dejando entrever que si no lo hacen los desalojará violentamente.

ADVERTENCIA DE LAS AUTORIDADES

Ante esta amenaza el director de Migración, vicealmirante Luis Lee Ballester, advirtió que solo el Estado tiene la facultad de realizar operativos de interdicción migratoria. Tambén, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aclaró en rueda de prensa que los llamados migratorios los hace la autoridad, la cual está reflejada en el orden jurídico nacional a través de las institucione

Pese a estas advertenciaS de las autoridades, el líder del movimiento, Ángelo Vásquez, ha confirmado la realización de la marcha este domingo, lo cual ha generado un despliegue de operativos de seguridad preventivos en distintos puntos de Santo Domingo Este.

SOLICITUD DEL OBISPO

La iglesia Católica ha venido dando acompañamiento a los familiares en estos días. El obispo ruiz dijo que “lo único que solicitamos, de la mejor manera, es que (la marcha) no la terminen en la casa de la madre, que está ubicada en una calle sin salida»,. el lugar es pequeño”, insistió.

Pidió a Anyelo Vásquez que su liderazgo lo consolide realizando sus actividades apegadas a la ley y no se le vayan de la mano «por dos tres que se cuelen en sus eventos».

