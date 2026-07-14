Anuncian registro gratuito obras en Expo Vega Real 2026

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LA VEGA.- Los autores, artistas, escritores, científicos, tecnólogos y creadores de la región Norte podrán registrar sus obras sin costo durante Expo Vega Real 2026 en una jornada especial que desarrollará la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

La institución informó que desplegará un equipo de su Departamento de Servicios al Cliente en el recinto ferial para ofrecer orientación y facilitar el proceso de registro a los creadores que asistan al evento, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto en las instalaciones de La Vega Country Club.

La iniciativa busca estimular el crecimiento de la industria creativa nacional y acercar los servicios de la ONDA a quienes, por razones de distancia o disponibilidad, encuentran dificultades para realizar estos trámites en las oficinas de la entidad en Santo Domingo o Santiago de los Caballeros.

La delegación estará encabezada por el director general de la ONDA, José Ruben Gonell Cosme, quien ha reiterado la importancia de que los autores formalicen el registro de sus creaciones.

“El registro de una obra no solo garantiza los derechos morales y patrimoniales de sus autores, sino que también protege una parte importante de nuestra riqueza económica y del patrimonio cultural dominicano”, sostiene Gonell Cosme.

La jornada está dirigida a compositores, artistas intérpretes y ejecutantes, escritores, arquitectos, científicos, tecnólogos y profesionales de distintas disciplinas que deseen proteger legalmente el resultado de su trabajo creativo.

jpm-am