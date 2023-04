Análisis químico teórico de un milagro

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

En este texto se analiza muy brevemente el milagro en el que Jesús convirtió el agua en vino.

El agua es un compuesto químico inorgánico cuyo nombre químico es monóxido de dihidrógeno (H 2 O). Se trata de un óxido que tiene un átomo de oxígeno (O) y dos átomos de hidrógeno (H).

En el texto que se publicó recientemente y que tiene como título “Sustancias químicas relacionadas con las Semana Santa” se dijo que:

“El vino de uvas es una mezcla compleja de Agua, Alcohol etílico (etanol), Azúcares (glucosa y fructosa), Ácidos orgánicos (ácido tartárico, málico y cítrico), Taninos, Antocianinas y otros pigmentos. Puede contener otros componentes como aromas, ésteres, aldehídos y cetonas, que son responsables de su aroma y sabor característicos.”

Esto quiere decir que además del agua, el vino contiene una gran variedad de sustancias químicas cuya aparición no pueden ser explicadas desde un punto de vista científico.

Aunque vivimos en una época donde los conocimientos científicos avanzan a pasos agigantados, todavía la comunidad científica internacional acepta la idea de que la materia no se crea ni se destruye sólo se transforma. Por tanto, cuando se convierte el agua en vino se está creando materia.

La materia que se crea en el milagro de la conversión del agua en vino violenta la Ley de la Lavoisier o de la conservación de la materia. Ya que se aumenta la masa en los productos (sustancia que hay en el vino) cuando se le compara con los reactivos (El agua). Sin embargo, lo más increíble es la aparición de nuevos tipos de materiales. Ya que el agua es un compuesto químico inorgánico, y la mayoría de sustancias químicas que contiene el vino corresponden a sustancias orgánicas. Esto significa que el agua que no contiene carbono (C), se ha transformado en múltiples sustancias diferentes con estructuras que además de hidrógeno y oxígeno, también contienen carbono (C). Todas las sustancias señaladas en la composición del vino contienen carbono, excepto el agua.

De las ideas anteriores se podría definir un milagro como: todo hecho que ocurre en franca violación a las leyes de la naturaleza que el ser humano ha podido descubrir a través de la ciencia. En pocas palabras, un milagro es un hecho que la ciencia entiende y no lo puede explicar.

