Agencia Antidopaje orienta a atletas van Juegos Bolivarianos

Atletas y expositores

SANTO DOMINGO.- Como una forma de prevenir casos positivos por el uso de sustancias prohíbidas en el deporte, la Agencia Nacional Antidopaje de República Dominicana llevó a cabo una jornada de orientación con la delegación de atletas dominicanos que competirán en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

La charla tuvo como disertantes a la doctora Lissette Sánchez, a los psicólogos Rúbel Salomón y Elsa Guzmán, así como a Leidi Germán, de la comisión de educación.

Durante el encuentro, realizado en el salón Juan Ulises García Saleta del Comité Olímpico Dominicano, se abordaron los temas de prevención y consecuencias del uso de sustancias dopantes, así como del control emocional que surgen previo y durante las competencias.

La doctora Sánchez advirtió al grupo de deportistas a tener cuidado con las bebidas que toman, así como los medicamentos y suplementos alimenticios para evitar sanciones.

“Hacer las cosas bien y dentro de las normas, es pensar con criterio”, le indicó la doctora Sánchez a los deportistas.

De su lado, Germán recordó que los atletas de alto rendimiento son vistos como ejemplo para otros jóvenes que aspiran a seguir sus pasos.

“Es necesario que ustedes presten atención a cada paso que dan para mantener el juego limpio”, manifestó la ex judoca.

Los psicólogos Salomón y Guzmán mostraron su disposición de ayudarlos a mantenerse mentalmente sanos para evitar que la depresión o ansiedad les lleve a cometer errores.

