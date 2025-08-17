Adovenprofar, Saludables y los Mellos ganan en softbol del DN

Los Aliados dividieron honores en la jornada del sábado, del torneo Rubén Pimentel de softbol en la categoría Chata de Ligas 2025. Perdieron de Adovenprofar y vencieron a Soprovis en los partidos celebrados en el Mide.

SANTO DOMINGO. – Adovenprofar-B, del Grupo B, División Sur ganó sus dos partidos y los Saludables (G-C) y Liga Naco (GA) en la Norte, en la segunda jornada del 35 torneo Rubén Pimentel de Ligas, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional.

En el estadio del Ministerio de Defensa (MIDE); los Vendedores Farmacéuticos ganaron en dos ocasiones por la vía letal, el primero a Soprovis, 14-4. Misael Pérez fue el serpentinero ganador y perdió Francisco Brito. A segunda hora se impusieron los Aliados, 11-1.

El triunfo en el segundo fue para Antonio Clemente y perdió Edward Mateo. Se destacaron bateando por los triunfadores, en ambos partidos, Nicolás Paredes, Julio Rodríguez, José Campusano, Yasil Casado, Luis Reyes, Alejandro Cabral y Aníbal Paredes.

El tercer partido de ese triangular lo ganó el combinado de los Aliados a Soprovis, también por nocaut, 15 carreras a cinco. Ganó Yervi Veloz. Fueron claves a la ofensiva por los ganadores Juan Presinal, César Peguero, Edwin Osorio, Cheney Brea, Félix Arias y Winston Peguero.

En la jornada celebrada en Puerto Isabela, los Saludables vencieron al Team Venezuela y a la Domingo Guzmán, para su doble victoria.

En el primero ganaron 10-5, con triunfo para Johnny Remis y la derrota para Charly Javino; en el segundo la victoria fue 11-10. Ganó Franklin Castillo y perdió Martín Rojas.

Domingo Guzmán venció al Team Venezuela con pizarra de para dividir la jornada, 8-1, para dividir honores en la jornada. Ganó Pablo Reyes y perdió Johnny Pérez.

El combinado de la Liga Naco superó a San Jerónimo 19-6. Ganó Rafael Caraballo y perdió Pavel Pino. Sobresalieron por los ganadores Fausto Abreu, Bryan González y Júnior Cuevas.

La Liga Naco venció a los Búfalos 5-4 con victoria para Youdison Fernández y la derrota para Alexander Espinal.

Los Mellos triunfaron 12-9 frente a la Cementera en su primer compromiso con victoria para Eulogio Rivera y la derrota la sufrió Miguel Echavarría.

En otros resultados

La Liga Centro superó por nocaut a los Guerrero del Mide, 11-1. Ganó Carlos Brito y perdió José Reyes. Víctor García, Rodolfo de la Cruz y Juan Vallejo fueron los mejores por los ganadores.

La Farándula venció 7-0 al Soft-Codia, en el partido que jugaron en el estadio Rafael Pichardo, su sede en el Centro de los Héroes; José Contreras fue el ganador y perdió Pedro Vásquez. En el segundo partido los faranduleros se impusieron 17-8 ganó Duary Vásquez y perdió Rómulo Gómez.

Adovenprofar vence 15-5, a los Cargueros. Ganó Juan Brenzo y perdió Francisco Castillo. Cobraron mérito por los ganadores Mario Crispín, Luis Peguero, Carlos Franco, Raúl Díaz y Robinson Crusoe.

Los Restauradores vencieron 13-3 a Adovenprofar y 21-13 a los Cargueros, para triunfar en sus encuentros celebrados en el estadio de la CDEEE. Starlin Linares y David Castillo fueron los lanzadores ganadores y perdieron Silvio Copais y Joan Brito.

San Jerónimo se impuso 10-9 a los Búfalos para dividir honores. Pablo Rodríguez fue el lanzador ganador y perdió Arquímedes Burgos.

of-am