Acroarte lamenta fallecimiento hermano Carlos Cepeda Suriel

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SANTO DOMINGO. La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Nelson Cepeda Suriel, hermano del destacado comunicador, educador y miembro fundador de la institución, Carlos Cepeda Suriel.

El Comité Ejecutivo Nacional de Acroarte, en representación de toda su membresía, manifestó su solidaridad con la familia Cepeda Suriel y extendió sus más sinceras condolencias a Carlos Cepeda Suriel, quien ostenta la distinción de Presidente Ad Vitam de la entidad y dirige la Escuela Nacional de Locución Profesor Otto Rivera.

«Acompañamos de corazón a nuestro querido profesor Carlos Cepeda Suriel en este momento de profunda tristeza. Rogamos al Todopoderoso por el descanso eterno del alma de su hermano Nelson y por la fortaleza espiritual de toda su familia para sobrellevar este difícil momento», expresó Acroarte mediante un comunicado.

Al momento de su fallecimiento, Nelson Cepeda Suriel residía fuera del país, donde sus familiares establecerán las honras fúnebres.

an/am