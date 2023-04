Aclara seguro subsidiado solo da cobertura en Red Pública de Salud

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud aclaró por qué los afiliados del régimen subsidiado no tienen coberturas en las clínicas y hospitales privados como lo tienen quienes están dentro del régimen contributivo.

El doctor Santiago Hazim explicó que cuando fue creada la Seguridad Social en la República Dominicana, se concibió que el régimen subsidiado lleva una cápita muy diferente al que tiene el Contributivo.

Agregó que los costos que tiene el SENASA con el subsidiado deben ser muy bien administrados porque fue hecho para la Red Pública de Salud, que quiere decir que el subsidiado se tenía que atender, obligatoriamente, en los Centros de Atención Primaria del gobierno, o en los hospitales.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el funcionario indicó que, en aquellos casos donde los hospitales estaban en condiciones inhumanas, entonces SENASA tuvo que contratar clínicas privadas, pero con la misma tarifa que se le da al hospital.

Recordó que esa situación fue más acentuada a principio de la presente gestión, cuando el Servicio Nacional de Salud que dirige el doctor Mario Lama recibió alrededor de 50 hospitales en condiciones no aptos para recibir pacientes, como era el caso específico del Hospital Regional Antonio Musa de su provincia Natal, San Pedro de Macorís.

“Para que esas clínicas le pudieran dar la atención al paciente, mientras las Red Públicas se activaban, porque en la gestión del presidente Luis Abinader, en estos dos años y tanto que tenemos, ya se están mejorando esas Red Públicas”, detalló.

Ante la inquietud que ha manifestado, en reiteradas ocasiones, las limitaciones de coberturas del Régimen Subsidiado, el funcionario sostuvo que dicho gremio sabe muy bien que ese seguro se hizo para la Red Pública.

“No tiene como verse en el sector privado, a menos que tú me digas, por ejemplo, en San Carlos no hay hospital ni Atención Primaria, porque el hospital está cerrado o no tiene tomografía, resonancia, entonces yo tengo como gerente que buscarle a ese sector un lugar donde no tenga que trasladarse a un lugar tan distante como San Cristóbal”, ejemplificó.

wj/am