Abinader, Ocoa y la palabra empeñada

POR ANGEL PEREZ

San José de Ocoa es un pueblo agrícola dando pequeños pasos hacia el turismo ecológico. Es por su tradición campesina que en su idiosincrasia la palabra es un templo, muchos negocios se hacían solo de palabra. Es en el marco anterior que llamo la atención de nuestro Mandatario.

En varias visitas como candidato y luego como Presidente, el Señor Abinader ha prometido obras vitales para la provincia, incluso dando fecha de inicio las cuales no se han materializado no sabemos si por incompetencia de sus funcionarios, si por improvisación, por demagogia o por todas las anteriores.

Es un mal generalizado en nuestra política el prometer y no cumplir lo que ha traído como consecuencia falta de confianza en nuestros dirigentes, algo que hay que rescatar cuanto antes.

En la actualidad hay un sinnúmero de obras de urgente ejecución para el progreso de una de las provincias que más aporta para consumo interno y exportación en cosechas de Ajíes, aguacates, café, hortalizas, cebolla, etc que benefician al país.

Sin embargo, sus comunitarios claman para que terminen pequeños tramos carreteros como el de Nizao/Rancho Arriba, Sabana Larga/La Horma, Naranjal/Parra, El Pinar etc.

Ocoa, provincia que aporta el mayor caudal acuífero de la isla, carece del vital líquido porque desde Trujillo nadie se ha preocupado por construir un acueducto que satisfaga sus necesidades y provea a su creciente población de tan importante obra que por necesidad y justicia merece.

Al vivir en un sistema presidencialista todos los reclamos recaen sobre el presidente, aunque tenemos una bancada legislativa en la que mal gastamos cerca de RD$30 millones de pesos anuales y que no es capaz de unirse y traer obras vitales para su terruño sea por vía presupuestal o como sea.

Si nuestro Presidente Abinader no pasa de las palabras a los hechos, en San José de Ocoa, es casi seguro que su influencia en las próximas elecciones se pierda o disminuya bastante. Por el contrario, si hace honor a su palabra y construye el acueducto que demandan los ocoeños, si soluciona el problema de asfalto del Naranjal/Parra, si termina la carretera Nizao/Rancho Arriba, si soluciona el problema medio-ambiental La Horma/Valle nuevo, si mete mano a la deforestación y al irresponsable uso de las aguas del río Ocoa, es casi seguro su apoyo.

EXPECTATIVAS

Presidente, este pueblo tiene grandes expectativas de cómo cumplirá usted las obras que les ha prometido y que tanto necesita para seguir aportando grandes recursos al fisco nacional en exportación y otros renglones importantes. Este pueblo, en donde se formó el primer comité del PRD, siente que sus dirigentes tienen una deuda histórica con él y ya es momento de comenzar a saldarla.

Por favor no nos quede mal, no haga quedar mal a una de las mejores gobernadoras que usted tiene, la cual dice que hay dinero para las obras, pero al momento de salir este artículo ni obras ni dinero. Por favor Honorable Señor Presidente, no erosione más el apoyo y la confianza depositada en usted.

Presidente, Ocoa al igual que el Sur, merece más atenciones y realizaciones. Ya basta del abandono al que estamos sometidos. Acá la prioridad son las obras no los chequecitos de algunos compañeritos que luego se pasan al mejor postor. ”Las obras quedan….la gentes se van…otros que vienen las continuaran…” como diría una famosa canción que hizo suya nuestro​Guayacán, Reverendo Padre Luis Quinn.

Honorable Presidente, si en una mañana saborea un rico café de nuestras lomas, con ese deleite piense los trabajos de esos campesinos para llevarlos al mercado. Cuando su esposa sirva la mesa y añada aguacate o cualquier verdura, piense los hoyos que han saltado los choferes que hacen posible llevarlos al mercado. Cuando sienta el calor asfixiante de la capital, piense en Taton, de San José de Ocoa y lo poco que se hace para que el turismo avance. Cuando se dé una ducha luego de una larga jornada…piense en los miles de hogares ocoeños que no pueden hacerlo de no ser con un jarrito.