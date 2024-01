A oposición revuelta…ganancia de Abinader (OPINION)

El AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo

“A río revuelto, ganancia de pescadores” es un refrán muy popular que hace referencia a una situación real de que cuando las aguas de un río se encuentran revueltas es cuando más pesca se puede sacar.

Así, traza un paralelismo con los momentos de confusión, cambios o desavenencias, de los cuales hay personas que tienden a aprovecharse.

Me parece que este populoso refrán adquiere vigencia en nuestro país en estos momentos, sobre todo en el ámbito político, ante los pronunciamientos que en los últimos días he estado escuchando de algunos dirigentes, tanto de la Fuerza del Pueblo, del PLD, como del BIS, dando a entender ciertas dudas e incertidumbres sobre la Alianza Rescate RD.

Ante tales pronunciamientos, un tanto destemplados y desafortunados, llegando incluso a expresarse, algunos de ellos, de forma imprudente y poco táctica, se hace necesario que dicha Alianza afine muy bien su estrategia a los fines de poder neutralizar y minimizar los efectos nocivos que pudieran arrastrar esos comportamientos, y así, salir exitosa en los próximos procesos electorales de febrero y mayo.

Y es que, sin lugar a dudas, han faltado algunas acciones y acontecimientos que, siendo sincero, podrían estar provocando esas posturas discordes y pesimistas de dichos dirigentes políticos.

En primer lugar, se hace necesario procurar algún acercamiento entre los antiguos compañeros y amigos Danilo Medina y Leonel Fernández, ambos presidentes del PLD y la Fuerza del Pueblo, respectivamente.

Aunque hay que admitir que las votaciones municipales nunca han generado mucha emoción, no cabe dudas que la emotividad en países como el nuestro juega un papel de primer orden al momento de decidir ejercer el voto, por lo que un eventual encuentro entre esos dos líderes de la oposición, sin lugar a dudas despertaría esa chispa de emotividad y entusiasmo que ha estado dormida en el voto boschista desde el 2020.

Es indispensable diseñar una estrategia publicitaria conjunta que llegue por igual a todos los rincones del territorio nacional dando a conocer la voluntad firme de trabajar juntos para desplazar al PRM de los diferentes puestos de la Administración Pública.

La elaboración de planes de acciones conjuntos en todas las estructuras de los municipios y circunscripciones electorales del país que garanticen coherencia y coordinación en los trabajos de campo.

Aquellos candidatos, de cualquiera de los partidos que conforman la Alianza, que estén conscientes de que no tienen la más mínima posibilidad de ganar, deben ceder su espacio a aquellos que cuentan con un buen posicionamiento en las mediciones.

Un discurso claro y unificado entre los dirigentes políticos que conforman la Alianza Rescate RD traería confianza entre los militantes y simpatizantes de los diferentes partidos que la conforman.

Por el momento, ninguno de los opositores, ha construido un discurso sensato, vigoroso y unificador respecto a Rescate RD. Todos ellos parecen vivir ensimismados en la reivindicación de su propia figura.

Falta persuasión en todo lo que se escucha, y por ello proliferan entre seguidores las predilecciones tímidas, segmentadas y cambiantes. A diferencia del discurso oficialista que luce compacto y unificador.

Resulta urgente una mayor presencia de los altos dirigentes en los diferentes medios de comunicación promoviendo la Alianza y en defensa de sus postulados.

De no darse estas iniciativas no me cabe dudas de que seguirán aflorando en la Alianza Rescate RD la confusión, los cambios y desavenencias, lo cual le pondría la cosa fácil al Presidente Abinader y al PRM para que se anoten la mayor ganancia en los certámenes electorales del 2024.

