Zorrilla dicta conferencia “La Guerra restauró Independencia”

Zorrilla Ozuna

SANTO DOMINGO.- El general (r) Jorge Zorrilla Ozuna, presidente del Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón (IDEA), dictó una impactante conferencia durante la realización de una jornada histórica y social en conmemoración del 162 aniversario de la Restauración de la República, resaltando el papel protagónico de todos los héroes de aquella epopeya histórica.

La conferencia “La Guerra que restauró la Independencia perdida con la Anexión a España”, dirigida a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), a militares de carrera y distinguidas personalidades de distintos extractos sociales, destacando la participación del rector del recinto UTESA Santo Domingo, Dr. Huáscar Lindbergh Frías Vilorio.

Zorrilla Ozuna historiador, altruista y político, hizo un majestuoso recorrido histórico explicando de manera detallada los acontecimientos y personajes protagonistas involucrados, antes, durante y después de la Guerra Restauradora.

Decenas de estudiantes de las ciencias sociales se dieron cita en la conferencia magistral del general Zorrilla Ozuna. De igual manera, decenas de generarles, compañeros de armas y de promoción, ocuparon las primeras filas de asientos del auditorio que el centro de altos estudios selecciono para una conferencia de esa dimensión.

Estuvieron presentes: Mayor General (r) Jaime Cosme, ERD; General (r) Fernando Ventura Guerrero, ERD; Vicealmirante (r) Víctor Manuel García Alecont, ARD; Mayor General (r) Rafael Betances Nivar, FAD, quien dirige el Instituto de Almirantes y Oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro (IGASFAR); General (r) Marcos Jiménez, FAD, paracaidista; General (r) Elpidio Hernández, ERD; General (r) Justo del Orbe Piña, ERD; General (r) Valerio García, ERD, presidente de la Hermandad de veterano de FF.AA. Y PN; Coronel José del Carmen Paulino.

Como invitados especiales civiles, participaron: Manuel Ramon Morel Cerda, Jorge David Asjana, Juan Núñez, Federico Núñez; Juana Luna Carrasco; Apolinar Medrano; José Rafael Padilla, Roberto Agüero, Juan Belén, Jesus de la Cruz, Wascar Álvarez, Xavier Murciano Ortega, Augusto Bravo, Oliver Ramos, Cornelio Nolasco, Ramón Osiris Blanco, maestro de la Logia Nacional y Yeiro Poll, venerable maestro de la Logia Trinitaria No. 34.

El general Zorrilla Ozuna invitó a todos sus compañeros de armas y hermanos miembros del Instituto de Estudios Antillanistas General Gregorio Luperón (IDEA) a un almuerzo y encuentro fraterno para celebrar la vida y la amistad de tantos años. Varios brindis de copas arriba expresaron lo emotivo de aquel momento singular e histórico.

El sentido social y humano del general Zorrilla Ozuna, que de manifiesto en cada momento donde le corresponde interactuar con sus seguidores, amigos y relacionados. razón por la cual, muchos le llaman el general del pueblo.

of-am