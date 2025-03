Y si no fueran “americanos”…

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Cuando este artículo sea publicado podrían haber pasado más de 15 días de la desaparición en una playa de la zona de Bávaro de la joven india residente en Estados Unidos, Sudiksha Konanki.

Esta chica de vacaciones en un hotel todo incluido del referido lugar desapareció en las bravías aguas del Océano Atlántico, siendo único testigo otro compañero de viaje de nacionalidad estadounidense de nombre Joshua Riibe.

Se han invertido suficiente tiempo y recursos económicos en la búsqueda de la chica que probablemente haya muerto ahogada frente del hotel Riú donde estaba hospedada junto a otros compañeros de universidad.

Nunca se debe escatimar esfuerzos humanos y económicos para salvar o rescatar cualquier ser humano en peligro de vida, eso es imposible negarlo.

Sin embargo mucha gente se pregunta que si la persona desaparecida en la playa de Bávaro hubiese sido dominicana o dominicano si las autoridades le dedicarían tanto tiempo para su rescate o encuentro.

De hecho en esas mismas playas en otras de cualquier región del país han desaparecido personas de nacionalidad dominicana y nunca que yo sepa se han hecho tantos esfuerzos.

Ojalá que esta búsqueda de todos los organismos del Estado tenga un final feliz, aunque ellos mismas deben saber que existen pocas posibilidades de rescate, con el lamentable desenlace para la joven, y quien sabe si para su acompañante en ese momento que puede ser llevado a la justicia.

Existen otros elementos que hay que analizar en este incidente lamentable

Estos elementos tienen que ver con la poca seguridad que existe para los bañistas en nuestras playas donde no hay avisos de peligro en ningún hotel turístico y las autoridades tienen miedo a exigir cumplimento de la ley a estas gran des cadenas hoteleras por temor a que se ofendan.

Todo el que se ha bañado en una playa de Higuey, léase Punta Cana o Bávaro sabe que el oleaje es muy peligro que no importa la hora se llega a poner en peligro la vida de los bañistas.

Lo mismo pasa en Puerto Plata, donde el que ha utilizado sus aguas es testigo de la peligrosidad del oleaje.

En Estados Unidos no hay quien pase de las seis de la tarde en una playa porque de inmediato es sacado de la misma y si insiste es llevado detenido con una multa.

Los hoteles en Estados Unidos cumplen esas reglas y medidas, pero en este país no, aquí funcionan como los chivos sin ley.

No he visto a ninguna autoridad de turismo o municipal, Defensa Civil o cualquier organismo involucrado en la búsqueda de la joven desaparecida hablar de poner normas para que los bañistas no vayan a una playa de madrugada.

De hecho ya eso es un riesgo a tomar en cuenta para evitar futuras situaciones.

Como van las cosas tengo la impresión de que a pesar de los resultados negativos que pueda dejar esta búsqueda no se tomará ninguna medida preventiva.

Y cuidado porque hablamos de visitantes extranjeros porque hay que cuidar el turismo, insisto en que en caso contrario si el incidente hubiese sido entre dominicanos ya el caso estuviera resuelto con el abandono de la búsqueda de la desaparecida y con la elaboración de un expediente contra el sospechoso.

JPM

