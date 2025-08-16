Voleibol femenino dominicano gana bronce en Panam Junior

ASUNCIÓN, Paraguay. El equipo de la República Dominicana se alzó con la medalla de bronce al derrotar 3 sets por 1 a su similar de Argentina en un disputado partido del torneo de voleibol femenino celebrado este viernes en la cancha del COP Arena de esta ciudad como parte de los II Juegos Panamericanos Junior.

La representación criolla jugó con el corazón para imponerse con parciales 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19 ante un equipo argentino que también quería el metal de tercer lugar del voleibol de la cita multideportiva.

“Esta medalla sabe a oro, fue muy trabajada y esperamos seguir trabajando fuerte para lograr llegar a lo más alto”, manifestó Katielle Alonzo al concluir el partido.

Con la presea de bronce del voleibol, la República Dominicana consiguió su segunda medalla en los II Juegos Panamericanos Junior, tras el metal de plata del judo José Brache Jarquín en la categoría +100 kilos.

El ataque de las ganadoras fue conducido por las estelares Katielle Alonzo, con 20 puntos, y Alondra Tapia, con 18 tantos, mientras que la central, Florangel Terrero agregó nueve unidades y sobresalió con efectivos bloqueos en momentos importantes.

“Un un momento muy duro, un juego batallado, pero todo salió en el juego y pudimos llevarnos la victoria. El enfoque y seguir las instrucciones del entrenador fueron claves para llegar a la victoria”, señaló la jugadora Crismeily Paniagua.

En la causa perdida, Paula Tomasa anotó 24 puntos, pero no pudo evitar la derrota, en tanto que, Keila Llanos aportó 10 tantos y Gisela Otamendi terminó con 15 unidades.

En las estadistas del juego, Argentina dominó el ataque 49-42, mientras el equipo dominicana el bloqueo 14-8 y el servicio Argentina 10-5.

Los dos primeros parciales fueron dominados por las muchachas de la República Dominicana con buenos remates de Katielle Alonzo, Alondra Tapia y buenos bloqueos de Terrero y Puente.

La libero dominicana Kirssy Fernández realizó una espléndia labor defensiva que fue importante para la victoria.

En el tercer games, las voleibolistas de Argentina consiguieron un segundo aire y lo ganaron 25-21, con una buena actuación ofensiva de Tomasa, Llanos y Otamendi, que castigaron la defensa contraria.

El partido se tornó bien reñido en los cuatro parciales, donde la pizarra llegó a cambiar de manos en varias oportunidades.

En el cuarto set, Argentina tomó la delantera temprano en el marcador 7-5, sin embargo, un violento ataque de Katielle Alonzo puso arriba a las dominicanas con potentes remates.

Las medallistas de bronce lograron hacer un rally de 6-0 para llevar la pizarra de 13-11 a 18-11, con remates de Alonzo y Tapia, así como bloqueos de Terrero y Puente, que les sacó el aire a las argentinas, que intentaron el juego, pero las criollas resistieron al ataque y ganaron 25-19.

Baloncesto 3×3

El seleccionado dominicano fue superado 10-21 por el equipo de Argentina en el primero de dos partidos del torneo de baloncesto 3X3 masculino que celebra en el Polideportivo 3X3 como parte de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

El conjunto argentino se presentó con mejores opciones en los diferentes departamentos, incluido un 50 por ciento de campo al convertir 10 de 20 intentos.

Santiago Mazzucchelli anotó ocho puntos por Argentina, mientras que Martín Elías Molina Flores agregó cinco tantos, en tanto que Juan Cruz Frontera y Alejo Maggi aportaron cuatro unidades cada uno.

Por la República Dominicana, que convirtió ocho de 23 intentos al canasto, para un 35 por ciento de campo, Juan de los Santos Pérez anotó cuatro puntos; Dolfy Arias tuvo tres, mientras que Rinelson Diloné Toribio agregó dos tantos.

En el segundo partido, el seleccionado dominicano superó 21-7 a la representación de El Salvador, para terminar 1-1 la primera fecha del baloncesto 3×3.

Ángel Luis Puello Herrera fue el máximo anotador por la tropa quisqueyana, con nueve puntos, seguido por Rey Abad, con cinco tantos; Juan de los Santos, con cuatro unidades, y Dolfy Arias aportó tres puntos.